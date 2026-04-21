El Ayuntamiento estudia ya el plan de Pymar para adecentar su parte de Naval Gijón

El Ayuntamiento de Gijón ya tiene en sus manos la propuesta de Pymar para cumplir con el requerimiento que se le hizo de limpieza y adecentamiento de su parte del suelo de Naval Azul. El documento llegó en la tarde del lunes y ahora está en proceso de ser analizado por los técnicos municipales, explicó el edil de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, durante su intervención para dar cuenta de los asuntos tratados en la Junta de Gobierno. A falta de mayor análisis, Martínez Salvador entiende que la propuesta recibida responde a lo exigido desde el gobierno local.

Con el envío de la documentación Pymar cumple con la semana de prórroga que, sobre el mes inicial, le dio el Ayuntamiento para presentar su propuesta. Y es que el pasado 7 de febrero el Ayuntamiento enviaba un requerimiento a Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión en que se les exigía adecuar su propiedad y se les daba un plazo para presentar alegaciones. El requerimiento incluía la advertencia de que se enfrentaban a una multa de 1.500 euros al mes en caso de incumplimiento de esa exigencia. El cronograma inicial suponía que Pymar tenía que haber presentado su proyecto antes del pasado día 9 pero lo que hizo en el último minuto fue pedir una prórroga de una semana.

Una petición que el Ayuntamiento asumió ya que, en explicaciones de Martínez Salvador, la alternativa era «meternos en un procedimiento de ejecución subsidiaria que sería más largo y tedioso». El objetivo es que los terrenos de Pymar cumplan con los requisitos de mantenimiento y ornato. Sobre todo ahora que el Ayuntamiento ha convertido su parte del terreno en un paseo abierto al público y espera ampliar esa adecuación a la zona del Acuario.

Con Pymar tiene abierta el Ayuntamiento otra línea de trabajo de cara a comprarles su parte de Naval Gijón. Negociaciones que llevan tiempo y que no han fructificado. En todo caso, el Ayuntamiento ya es el propietario mayoritario del ámbito y ampliará, aunque levemente su porcentaje, con la compra de unas pequeñas edificaciones privadas que aún quedan en los terrenos que ocupara el astillero.