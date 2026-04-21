El gobierno local anima a proponer ideas a Naval Azul para que sea un proyecto "lo más completo posible y al gusto de todos"
Las aportaciones al plan especial se trabajarán "mano a mano" con los proponentes para buscar su incorporación al diseño final
La reunión sobre Naval Azul celebrada este lunes en el Ayuntamiento será solo la primera de muchas con la representación de la sociedad civil gijonesa de cara a conseguir "un proyecto lo más completo posible y lo más a gusto de todos posible". Así lo explicó el edil de Urbanismo y portavoz del gobierno, Jesús Martínez Salvador, al poner en valor el proceso participativo abierto sobre uno de los grandes proyectos de transformación de la zona oeste de la ciudad. Y de todo Gijón. No solo es el desarrollo de un nuevo polo empresarial centrado en la economía azul; también la regeneración de parte de la trama urbana de El Natahoyo. El aperitivo al futuro Naval Azul es el paseo a pie de mar ya disponible para la ciudadanía.
Tanto el equipo de gobierno como el equipo redactor del plan especial del ámbito apoyan esa vía de participación paralela a los procesos reglados de información pública ya que, explicó el edil forista, "un proyecto como éste, que marca el futuro de Gijón, va a salir mejor cuanto mejor integre las sensibilidades de toda la sociedad".
A partir de esa primera mesa de participación –donde hay representación política pero también de colectivos sociales, ciudadanos, sindicales y empresariales–se va abrir un plazo para que se puedan plantear aportaciones y sugerencias que incorporar al documento del plan especial. "A partir de ahí ya podremos sentarnos con todos los interesados en un círculo más reducido para trabajar mano a mano con ellos, y que las aportaciones que puedan incorporarse se incorporen", concretó Martínez Salvador sobre un proceso participativo siempre vinculado a esa mesa de trabajo que arrancó el lunes.
"Yo creo que ese foro ya tiene una participación suficientemente amplia y plural. En mi opinión creo que es suficiente", concretó el munícipe forista.
De hecho, aportaciones ya hay. Sumar espacios formativos y algún tipo de acceso directo a la lámina de agua que permita realizar ensayos y prácticas e, incluso, incorporar actividades lúdicas con pantalanes fueron las más importantes que se presentaron en la primera reunión de la mesa de participación sobre Naval. Una reunión celebrada en la Casa Consistorial y donde Jesús Rueda y María Ángeles Vega, como redactores del plan especial, presentaron su propuesta. La intención del gobierno local es tener la aprobación inicial del plan especial en verano y la definitiva dentro de un año. El documento incluye el total del terreno que ocuparon los astilleros, aunque no todo sea de titularidad municipal.
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