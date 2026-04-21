Naval Azul se abre a sumar un acceso directo al mar y espacios formativos y lúdicos

Sumar al plan especial de Naval Azul espacios formativos y algún tipo de acceso directo a la lámina de agua que permita realizar ensayos y prácticas e, incluso, incorporar actividades lúdicas con pantalanes. Estas fueron las aportaciones más destacadas de la primera mesa participativa del futuro parque empresarial, celebrada este lunes en el salón municipal de recepciones en presencia de Jesús Rueda y María Ángeles Vega, redactores del plan especial del polo económico de El Natahoyo. Se espera aprobar el documento inicialmente el proyecto este verano y de manera definitiva dentro de un año. Había una veintena de entidades invitadas.

Luis Díaz, director gerente de Gijón Impulsa, fue el primero en plantear "una salida al mar". Explicó que un acceso directo a la lámina de agua sería "el gran potencial" de la ubicación del parque para "testar" proyectos de innovación de cualquier tipo, algo que se podría blindar instalando pescantes y pantalanes. Sugirió, también, sumar algún tipo de "espacio expositivo o congresual".

La aportación de Gijón Impulsa fue muy bien recibida por el sector educativo. Estaban Indalecio Estrada, director del CIFP del Mar; Rubén González, director de la Cátedra Gijón Azul; y Marlene Bartolomé, directora de la Escuela de Marina Civil. En el turno de intervenciones hablaron Estrada y González. "Estamos muy interesados. Esta ciudad tiene un gran potencial formativo y poder acceder al agua nos permitiría tener formaciones hoy desarticuladas", dijo el primero. "Se debería poder acceder al mar desde las empresas y los laboratorios de investigación, pero quizás también desde lo lúdico", aseguró el segundo.

Por su parte, Juan Pablo Franco, en representación de la federación vecinal de la zona urbana, la FAV, señaló que el grupo estará "vigilante" por que "las zonas verdes que hoy se ven en el plano se mantengan así". Luis Pascual, del Ateneo Obrero, se preguntó si el vial de tráfico que se proyecta para el entorno "no sería muy agresivo" y sugirió tener en cuenta la ciudadela de El Natahoyo. Rueda y Vega le explicaron que el vial, por la ficha urbanística, debe tener 20 metros, pero que buena parte de esa anchura podría dedicarse a aceras, jardines y carriles bici. La ciudadela, aunque se pueda debatir sobre ella, no puede incorporarse al plan especial porque está fuera del ámbito.

Reproducción de la propuesta de ordenación para Naval Azul. / .

Pedro Roldán, de la Sociedad Cultural Gijonesa, explicó que su grupo tiene varias ideas concretas y que, al tratarse la de este lunes de una cita más bien introductoria, las hará llegar directamente al equipo cuando lo consideren. Por ahora, defendió que el futuro parque empresarial sea un lugar para trabajar, pero, también, "para el aprendizaje, la cultura, la innovación y la naturaleza". Jesús Martínez Salvador, edil de Urbanismo –presidía la mesa junto a la alcaldesa Carmen Moriyón– le dijo que abrirían "un cauce directo" pronto para canalizar propuestas. Nacho González, de Gesto, defendió "destapiar" el barrio de El Natahoyo y aplaudió que el plan no proyecte viviendas.

Más aportaciones. Francisco Tamargo, profesor del Revillagigedo, trasladó el "gran interés" de la escuela por poder revitalizar su fachada trasera, hoy "bastante penosa". "Tanto nosotros como el Hogar de San José pusimos muros porque de madrugada sonaban los golpes de la Naval. Lo que viene ahora es una gran oportunidad", defendió. Desde la Unión Sindical Obrera (USO), Pablo García consideró "acertado" el planteamiento general, igual que la representante de la organización pesquera OPAsturias. Iván Muñiz, de UGT, lanzó otra sugerencia concreta: crear un museo de la industria con la historia local de astilleros, minas y siderurgia. Moriyón le contó que tenían una propuesta similar del Colegio de Ingenieros Navales y que el grupo municipal de Podemos había defendido esta idea hacía tiempo, y que tomaban nota.

Dudas sobre el diseño del vial y el servicio de tráficos que precisará Indra

Jorge Espina, de Comisiones Obreras, explicó que las conversaciones sobre el vial de tráfico de Naval tienen que vincularse al uso industrial del entorno. "A nadie nos gusta que pasen camiones, pero las tanquetas de Indra van a tener que salir por algún lado. Somos una ciudad industrial", señaló. Los redactores del plan señalaron que esos usos productivos no tienen por qué, a su juicio, impedir que el vial sea "calmado", y que consideran que el ángulo recto que se creará en la unión de la calle con Palafox complicaría el tráfico pesado.

Por su parte, los grupos municipales se mostraron en general de acuerdo con el planteamiento. Olaya Suárez (Podemos) pidió tener especialmente en cuenta que el 80 por ciento de los usos de Naval han de ser deportivos, por lo que pidió mirar con cuidado la inclusión de usos terciarios. Javier Suárez Llana (Izquierda Unida) se manifestó en la misma línea y pidió concretar más, en cuanto se pueda, el tipo de actividad productiva que se pretende para el espacio. Dijo ver con dudas la idea de crear un "edificio singular" junto al Acuario, porque a su juicio es un concepto desfasado. Los redactores y Martínez Salvador le respondieron que por singular ellos se refieren más bien a que proyectan para esta zona un uso "de carácter abierto", con la posibilidad de sumarle un auditorio, por ejemplo, pero que no proponen ningún diseño arquitectónico concreto.

Carmen Eva Pérez (PSOE) señaló que su partido está elaborando propuestas y consideró que la apuesta debe ser "más ambiciosa y en contacto con el mar". Sara Álvarez Rouco (Vox) estuvo en la cita, pero tuvo que ausentarse y, al hablar los portavoces en último lugar respecto al resto, no pudo intervenir.

Cerró la mesa Ángela Pumariega, vicealcaldesa y edil popular de Economía y Empleo. Recordó el "modelo de éxito" del Parque Científico, que se tomará como ejemplo, y recordó que se está "ultimando" la ordenanza de entornos demostradores, que busca dotar a las empresas de espacios para poner a prueba sus productos y servicios, en la línea con lo que se pide ahora para Naval.

Un borrador "abierto"

Los dos redactores del plan especial desgranaron al inicio de la reunión el trabajo realizado hasta ahora. "Tenemos un borrador, pero no es una propuesta cerrada; buscamos suscitar el debate", aclaró Rueda. Destacó que las ideas centrales de su apuesta son las que se recogían en el plan de ordenación: el futuro parque empresarial de El Natahoyo estará "integrado" en la ciudad y será "permeable" al resto del barrio, con zonas estanciales y peatonales y usos complementarios al productivo que podrían "solucionar algunas carencias" de la zona.

Vega repasó las tres alternativas que ordenación planteada para el ámbito. Ellos apuestan por la tercera de ellas, en la que el vial de tráfico se sitúa al sur, generando una nueva fachada para las que hoy son las traseras del Hogar de San José y la Escuela de Revillagigedo. En esta propuesta se deja el dique seco libre de edificios y las naves históricas del astillero se conservan más allá de los elementos protegidos por catálogo. A juicio de Vega, además, el vial podría aspirar a tener un tipo de tráfico más "calmado". "Consideramos que no es el sitio para meter camiones", apuntó.