La advertencia del Principado sobre la autopista del mar en Gijón: "No se puede sostener con fondos públicos"

“No se puede sostener con fondos públicos, necesita ser rentable por si misma". El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado de Asturias, Alejandro Calvo, se refirió este martes así a la recuperación de la autopista del mar de Gijón. Lo hizo en respuesta a una pregunta formulada por Vox en la Comisión de Movilidad de la Junta General del Principado de Asturias.

La autopista del mar de Gijón, entre los puertos de El Musel y Montoir de Bretagne (Nantes-Saint Nazaire) estuvo en servicio entre 2010 y 2014, regada con más de 30 millones de euros de subvenciones aportados en su mayor parte por España y Francia y, en menor medida por la UE. Acabadas las ayudas, se cerró la línea marítima y desde entonces se intenta recuperar.

La autopista del mar, cuando entró en servicio, estaba operada conjuntamente por la naviera francesa LD Lines y por la española Suardíaz, que pronto se descolgó. Cuando se clausuró, LD Lines lo justificó por la falta de rentabilidad.

El intento más serio por reactivarla llegó cuando años después desde el Principado y Puertos del Estado se convenció a Baleària de que analizase su viabilidad. El resultado fue que operar la línea arrojaba al año pérdidas millonarias de dos dígitos, como señaló en 2019 Baleària a LA NUEVA ESPAÑA.

Así las cosas, la apuesta para captar alguna naviera que vuelva a traer a Gijón un ferry para transportar vehículos y pasajeros, pasa ahora tanto por parte del Principado como de la Autoridad Portuaria de Gijón por propiciar esa rentabilidad necesaria para la viabilidad de la conexión marítima vinculándola al ferrocarril.

En palabras de Alejandro Calvo, hoy en la Junta General del Principado, "hay que reforzar la base logística que debe sostenerla y ahí se están dando pasos. Uno es implantar la intermodalidad, como son los tres trenes semanales, también el estudio de una autopista ferroviaria y otros proyectos complementarios. Estamos en un trabajo triple: tener tráficos, ser rentable y donde el Principado podrá complementar a través de los presupuestos”.

Un tren de contenedores en la estación sur de El Musel. / Lne

En cuando al apoyo con fondos públicos al lanzamiento de la línea, se ha venido hablando del interés de la misma desde el punto de vista turístico, al transportar coches, autobuses y autocaravanas. Pero la clave para que se consolide seguirá siendo el transporte de mercancías, para eliminar emisiones ligadas al transporte por carretera.

Especial relevancia tiene conseguir conectar a El Musel con Valladolid mediante una autopista ferroviaria, esto es, posibilitar el paso de convoyes que en sus vagones portan semirremolques. Se trata de trenes que requieren al menos un gálibo de cuatro metros en los túneles, algo que actualmente no se da en todo el trazado hasta Valladolid. Esa mejora en la red ferroviaria será imprescindible para lograr una autopista ferroviaria e incrementar las opciones, por tanto, de la del mar.