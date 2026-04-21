Vecinos piden dar el nombre de Parque de La Rambla a un espacio de Naval Azul: "Es historia del barrio"

La eliminación de un murete ha incorporado al terreno de Naval Azul esa pequeña zona arbolada que sirve de remate de la calle Travesía del Mar y vestíbulo del nuevo paseo marítimo y de las instalaciones de Indra en el Tallerón. Pero antes del relleno que permitió que el Tallerón y el astillero se asentarán allí ese era, recuerdan los vecinos, el punto de acceso al pedrero de El Natahoyo. Para ellos era la Rambla y ese el nombre con el que se quedó el conjunto de pequeñas casas de esa zona.

Que esa parte de la memoria del barrio no desaparezca es lo que ha llevado a Daniel Toribios –tercera generación familiar viviendo allí–a formalizar por registro la petición al Ayuntamiento de que esa zona verde lleve el nombre de Parque de La Rambla. Una iniciativa en la que ha implicado a vecinos de la zona y que quiere extender a colectivos y entidades. "La idea es enriquecer con un poco de historia del barrio el nuevo proyecto", explica Toribios para quien es "una buena noticia que se haya decidido conservar ese lugar donde se puede interpretar perfectamente donde rompía la mar antes del relleno. El muro de contención sigue estando ahí y se puede observar desde el nuevo paseo".

Para Toribios poner en valor la denominación de La Rambla no solo sería hacerle un guiño a la historia que vincula desde siempre al mar yEl Natahoyoo. También serviría de "pequeño homenaje a los sacrificios de esta generación de vecinos y vecinas que cedieron tanto en favor del desarrollo industrial de la ciudad". La iniciativa busca evitar que el proceso de transformación urbana que conlleva la transformación de ese ámbito en un parque empresarial abierto al mar suponga un borrado "de la historia y la identidad del barrio".

De salir adelante esta iniciativa sería el segundo cambio en el callejero local vinculado al proyecto de Naval Azul. No hace muchas semanas el Ayuntamiento daba el visto bueno a la petición vecinal de dar el nombre del fallecido dibujante y músico Igor Medio, vecino del barrio, a lo que ahora es la calle Palafox, vía de acceso a Naval a la altura de la capilla de San Esteban del Mar.