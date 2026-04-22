Apuñala casi mortalmente a un hombre en un karaoke de Gijón y llega a un acuerdo de cárcel: “Me conformo, pero soy inocente”

Un gijonés aceptó este miércoles una condena de cinco años de cárcel después de asumir la autoría de un delito de homicidio en grado de tentativa después de apuñalar gravemente en el abdomen a un hombre en el interior de un establecimiento del barrio de La Calzada. El procesado, de M. P. E., reconoció los hechos ante el tribunal de la sección octava de la Audiencia, donde declaró custodiado por la Policía Nacional. Pero lo hizo de aquella manera: “me conformo, pero soy inocente”.

Los hechos ocurrieron el 16 de febrero del pasado año, en un karaoke del barrio de La Calzada. La víctima fue otro hombre, cuyas iniciales son P. G. J., que resultó herido de una puñalada en el abdomen. La agresión se produjo en el contexto de una pelea, tal y como han reconocido fuentes cercanas al caso.

La vista se celebró esta mañana con el acusado en el banquillo y rodeado de dos policías nacionales, ya que se encuentra por estos mismos hechos en prisión preventiva desde hace casi un año. Ambas partes, tanto la acusación particular como la defensa, llegaron a un acuerdo de conformidad por el cual se le reduce sensiblemente la pena que tendrá que cumplir en la Centro Penitenciario de Asturias. Inicialmente se enfrentaba a apenas que iban desde los siete años, por parte del fiscal, hasta los ocho años, por parte de la acusación particular.

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Lo más llamativo de la vista oral fue que el procesado hizo uso de su derecho a decir la última palabra. El implicado dijo que se conformaba con los cinco años de cárcel para no cumplir más pena, pero que se consideraba inocente. “Yo no hice lo que dicen que hice”, afirmó ante el tribunal.