Armón Gijón traslada el ferri rápido "Mercedes Pinto" a El Musel para culminar los preparativos de su entrega a Baleària

Recta final para que Gijón se despida del ferri rápido "Mercedes Pinto", que salvo sorpresa de última hora operará en Canarias. El astillero Armón Gijón trasladó a primera hora de la mañana de este jueves el catamarán a El Musel, donde permanecerá hasta que finalicen las pruebas de navegación y sea entregado a la naviera española Baleària en mayo.

La salida del "Mercedes Pinto" a El Musel, en imágenes / Ángel González

Antes de que el reloj marcara las 8.00 horas, los profesionales del remolcador "Dobra", de Remolques Gijoneses, ya comenzaron el proceso para sacar de la dársena de armamento del astillero de El Natahoyo al "Mercedes Pinto", el tercer catamarán a gas natural del grupo Armón para Baleària. Una vez finalizada su fase de pruebas del motor, tal y como estaba previsto, la embarcación fue trasladada a El Musel para culminar el periodo de las pruebas de navegación iniciadas este miércoles.

Al igual que ocurrió el 19 de septiembre, cuando se realizó la botadura del "Mercedes Pinto", la maniobra de salida del "Mercedes Pinto" desde los astilleros generó expectación en los alrededores de la playa del Arbeyal. En torno a las 8.30 horas, el ferri quedó totalmente descubierto sobre las aguas del Cantábrico con la ayuda del "Dobra" y otro remolcador porpio de Armón. Sus 123 metros de eslora y su manga de 28 metros llamaban la atención de vecinas como Julia Díez y Nieves Freije, que expresaron que "este barco es un espectáculo". "Hemos ido viendo el proceso desde que empezaron a hacerlo y nos ha encantado ver su salida hacia El Musel", señalaron, mientras el catamarán comenzaba a alejarse para dar comienzo a la primera jornada de pruebas de navegación.

Esas tareas, apuntaron desde Baleària, se prolongarán durante los próximos días e incluyen la validación de la maniobrabilidad, velocidad, estabilidad y comportamiento de los motores, así como el rendimiento de los sistemas energéticos y de navegación. Las pruebas, que se harán tanto a gas natural como con diésel, serán claves para que Baleària pueda verificar "el correcto funcionamiento de los sistemas auxiliares, de seguridad y de propulsión antes de su entrada en servicio".

Una vez que esas tareas lleguen a su fin, Armón entregará "a lo largo del mes de mayo" el ferri a Baleària para su puesta en servicio. Tal y como ha confirmado la naviera, está previsto que este nuevo buque opere en las rutas con Canarias si se ratifica la adquisición de los activos de Armas Trasmediterránea en el archipiélago.

En total, el "Mercedes Pinto" cuenta con capacidad para 1.200 pasajeros y 425 vehículos. El buque es similar a los ferris "Eleanor Roosevelt" y "Margarita Salas", que el grupo asturiano Armón entregó a Balearia en 2021 y 2023, respectivamente. Al igual que sus gemelos, esta embarcación cuenta con un espectacular casco ligero de aluminio tipo catamarán y propulsión con motores duales de fuelóleo y gas natural. Además, tiene dos cubiertas de salones para butacas, diferentes cafeterías tanto en el interior como en la terraza, zona exclusiva para niños, tienda y zona de mascotas, entre otros espacios.

Desde Armón también celebraron el inicio de las pruebas de mar del buque "Mercedes Pinto", cuyo contrato es de 128 millones de euros. "Este hito marca un nuevo avance en una serie de unidades de última generación, reafirmando la capacidad del astillero en el desarrollo de buques eficientes y sostenibles", subrayó la dirección del astillero, que añadió que "la propulsión dual a gas natural licuado sitúa a este buque a la vanguardia de la innovación tecnológica y la reducción de emisiones, consolidando el compromiso conjunto de Armón y Baleària con una navegación más respetuosa con el medio ambiente". "Con este tercer buque de la serie, Armón refuerza su posicionamiento como referente en la construcción naval avanzada, cumpliendo con los más altos estándares de calidad, eficiencia y fiabilidad", culminaron.