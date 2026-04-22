La Calzada vuelve a protestar por los camiones en Cuatro Caminos tras prohibir Delegación de Gobierno la concentración en la rotonda del Arbeyal

Los vecinos de La Calzada tenían previsto realizar este miércoles en la rotonda del Arbeyal su última manifestación contra el tráfico pesado hasta después de verano con el objetivo de centrarse en los preparativos de la gran acampada que realizarán en el parque Lázaro Cárdenas a finales de mayo o principios de junio. Sin embargo, Delegación del Gobierno les trasladó este martes "a última hora de la tarde" una comunicación en la que les prohibía concentrarse junto a los accesos de El Musel. Por ello, los residentes de La Calzada tuvieron que llevar a cabo su enésima protesta en Cuatro Caminos.

La protesta vecinal de La Calzada por los camiones en el barrio, en imágenes / Ángel González

El activista vecinal y exsindicalista Juan Manuel Moreno Cubino fue el encargado de explicarle a los asistentes a la protesta el porqué de la ubicación final de la manifestación. "Habíamos hecho la petición explícita de cortar el tráfico que llega a El Musel. Lamentablemente, esperaron hasta el final para decirnos que había que dejar despejada la zona de la rotonda", comentó Moreno Cubino, que agregó que "tras el verano, según cómo esté la situación, veremos qué manifestaciones o actividades seguimos desarrollando".

Después de unos meses de concentraciones semanales en Príncipe de Asturias e incluso una gran marcha hasta el centro, los vecinos de La Calzada ponen el foco ahora en la acampada que realizarán junto a la avenida Príncipe de Asturias, donde pernoctarán durante un fin de semana emulando las protestas de los años 90. La vicepresidenta de la asociación vecinal "Alfonso Camín", Marta Suárez, adelantó que "ya llevamos algunas tiendas de campaña recogidas y confiamos en que la gente se siga animando a colaborar para tener muchas más".

En la protesta de este miércoles, que tuvo lugar a las 12.00 horas en Cuatro Caminos, quien tomó la palabra después de Cubino fue la portavoz de las entidades deportivas de la zona oeste, Geles García. La presidenta de honor del Club Voleibol La Calzada hizo entrega a la entidad vecinal de una botella de agua turbia para criticar la contaminación, unos tapones por el ruido, un folio en blanco y un reloj parado por los años de espera, una señal metálica que alerta de la falta de seguridad de los accesos al Puerto y unas pinzas que sujetaban un folio en dirección opuesta para ejemplificar las posiciones de las administración local, regional y nacional en torno a esta cuestión que tanto hartazgo produce en la zona oeste de Gijón. "Está en juego nuestra salud", resaltó Cubino durante una protesta en la que estuvieron los ediles José Ramón Tuero (PSOE) y Javier Suárez Llana (IU).