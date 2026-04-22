Lesiones en los ojos, sarro y problemas cardiacos: las dolencias de los perros incautados en el criadero de Gijón

Lesiones en los ojos, sarro en los dientes y posiblemente problemas cardiacos. Esas son algunas de las dolencias que presentaban por el momento los más de trescientos perros incautados por la Guardia Civil ayer en un criadero de la parroquia de Serín. Los animales fueron evacuados en un primer momento al Albergue Municipal de Serín, dependiente del Ayuntamiento de Gijón, pero también fue a lo largo de la jornada de ayer cuando se reubicaron en otros centros de forma momentánea. Por ahora, están en el refugio de Siero, que depende de la Fundación Protectora de Animales, y en el Albergue de Oviedo, así como en otras protectoras de la región. Las dimensiones de la operación han desbordado, con mucho, la capacidad que tiene el albergue municipal del concejo gijonés.

El Ayuntamiento de Gijón ha participado en todo este operativo y personal de la concejalía de Medio Ambiente estuvo hoy por la mañana en el albergue de Serín para disponer lo que se necesitará en los próximos días. Se cuenta con que en las próximas horas parte de los animales puedan regresar a Serín. Las investigaciones siguen abiertas por parte del Seprona, de la Guardia Civil, que fue quien dirigió el operativo. No se descarta que haya acciones penales para con los dueños del criadero, situado en el camino del Pasquín, en Serín. En total, según las fuentes consultadas esta mañana las autoridades se han hecho cargo de 345 animales.

Las primeras observaciones ya han delatado el mal estado de los animales. Había animales con lesiones oculares, las cuales podrían provocar la pérdida en alguno de los ejemplares de alguno de sus ojos. También tenían sarro en los dientes en cantidades alarmantes, según las fuentes consultadas. Esto es un problema en los perros ya que este tipo de suciedad en la boca puede derivar en problemas de enfermedades cardiacas. Dolencias que ya han hecho aparición en forma de síntomas en algunos de los animales recuperados por la Guardia Civil, según indican estas mismas fuentes.

Los perros incautados eran cachorros, pero también ejemplares adultos. Habían machos y hembras. Se entiende que estos últimos se utilizaban por parte de los dueños del criadero para poder parir a las camadas. Los perros eran de talla pequeña y de razas por las que se piden altas sumas económicas.

El negocio se mantiene abierto por el momento aunque, eso sí, cerrado al público. Esta mañana había varios coches aparcados en el interior de la amplia finca del criadero. Y también trabajadores dentro que estaban haciendo labores de limpiza. Los dueños se encontraban de viaje y, por ahora, guardan silencio sobre lo ocurrido.