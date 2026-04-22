Naval Azul busca sumar un vial "calmado", pero con dudas por el tráfico pesado

El proceso participativo para el plan de Naval Azul, tras el primer debate con entidades celebrado este lunes, deja como principal duda a resolver el diseño del futuro vial de tráfico que debe dar acceso al parque empresarial con su conexión con la actual calle Palafox. Los redactores del plan proponen un acceso "calmado" y de "tráfico lento" en el borrador de su propuesta, pero la viabilidad de esa idea no está clara si en el futuro se instalan dentro del propio parque empresas con actividad productiva. A la conversación se suma ahora también la demanda de tráficos que podrá precisar en el futuro Indra. Por ahora, el gobierno local señala que apoyará la solución "que genere mayor consenso" y, a la vez, "que no condicione el desarrollo previsto para ese espacio".

De acuerdo a la ficha urbanística, para Naval Azul se dibuja un vial de 20 metros de ancho. Pero a juicio de los redactores del plan, que son los arquitectos Jesús Rueda y María Ángeles Vega, su planteamiento puede ser más urbano o más industrial. Explicaba Vega este lunes: "Esos 20 metros tenemos que mantenerlos, pero en ellos se pueden hacer muchas cosas, desde poner solo carriles o pasar a un modelo más contenido con aceras, carriles bici y zonas ajardinadas".

En la primera alternativa de ordenación que desarrollaron los arquitectos, de hecho, la nueva calle se dibujaba al norte, cerca del mar, y con la idea de que tendría que asumir "un tráfico importante". En la segunda alternativa y en la tercera alternativa (y es en esta última sobre la que se trabaja ahora) ese vial ya se desplaza al sur, frente a lo que hoy son las traseras de la Escuela de Revillagigedo y el Hogar de San José, y con un modelo más urbano. "Creemos que no es el sitio para meter camiones", dijo Vega.

En parte, apostar por un vial calmado se justifica también por su trazado. Al alejarse del mar, el entronque con Palafox es mucho más cerrado, y deja una esquina con un ángulo recto muy marcado. "No queríamos renunciar a un vial templado y amable sin al menos explorar otras vías. Ahora hay actividad en el Tallerón (Indra), así que habrá que explorar si hay que plantearlo de otra manera, pero con la esquina que se genera con el Revillagigedo... Por ahí no entraría un gran vehículo pesado", señaló Vega.

Lo dijo este lunes en respuesta a Jorge Espina, de Comisiones Obreras, que fue el que de manera más abierta pidió reflexionar sobre que, ya que se apostaba por un uso productivo en el parque empresarial y teniendo en cuenta la presencia de Indra, los accesos del entorno tienen que ser operativos. "A nadie nos gusta que pasen camiones, pero las tanquetas van a salir por un lado. Si queremos una ciudad industrial, tiene que salir el material por alguna parte", defendió.

Por lo demás, la reunión sobre Naval Azul de este lunes será la primera de muchas para conseguir "un proyecto lo más completo posible", según señaló el edil de Urbanismo y portavoz del gobierno, Jesús Martínez Salvador. Pronto se va abrir un plazo para que se puedan plantear aportaciones concretas: "A partir de ahí ya podremos sentarnos con todos los interesados en un círculo más reducido para trabajar mano a mano". Entre las ideas comentadas este lunes están las de sumar espacios formativos y algún tipo de acceso directo a la lámina de agua.