Opinión
Naves y chinos
Se pone en marcha el proyecto municipal para Naval Azul, al oeste del Acuario gijonés donde se celebraba en julio la Semana Negra, permaneciendo sus amplios espacios inutilizados durante los restantes once meses del año. Plantean los redactores incluir un acceso directo al mar y espacios formativos y lúdicos con amplias áreas verdes en su ámbito tecnológico y marino. Mantienen el descartar construir pisos, como si construir pisos fuera pecado. Y también hablan de un posible auditorio y museo de la industria, si bien ya hay uno de la minería y la industria en Langreo. Considerando que también en la antigua Tabacalera hay muchas instalaciones, lo lógico es adaptar los complejos para ser complementarios, no competidores. Acaso podría ser un museo naval y marino.
En varias ciudades europeas costeras tienen éxito también, además de los acuarios, los delfinarios, al aire libre o bajo carpa. Sus espectáculos simpáticos se celebran en láminas de agua amplias, por lo cual resulta difícil pensar que se produzca un maltrato animal, si están sanos y bien alimentados, en contraste con las jaulas relativamente pequeñas de las fieras de los circos antiguos. Todo lo que sea impulsar la industria, comercio, turismo y ocio sostenibles debe ser analizado y promovido sin complejos. Nosotros no tenemos el sol abundante del Mediterráneo pero sí otros muchos atractivos, que podrán traducirse en oportunidades si no nos ponemos lastres a nosotros mismos, que frenan nuestra libertad y prosperidad.
Contrastes: Navarra tendrá en 2027 una planta de baterías china; 400 millones de inversión y 700 empleos. La empresa china Hithium de automoción instalará en la Comunidad foral la nueva fábrica con una inversión de 405 millones y la creación de hasta mil empleos en una segunda fase. Ello se suma al arranque de la planta de baterías de Hyundai Mobis en la Comarca de Pamplona. Mientras aquí se habla “del posible interés” de empresas chinas en instalarse, -y de la Vía asturiana (de altos impuestos)-, que de momento no se desarrolla, entre debates si falta suministro eléctrico en la Zalia y en la zona central de Asturias, con la prisa nacional por cerrar todas las centrales nucleares. Francia aún tiene más de 50.
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