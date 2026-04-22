¿Qué pasará ahora con los perros rescatados del criadero ilegal de Gijón y cuándo se podrán adoptar?
El Ayuntamiento estudia asumir su gestión para facilitar que puedan llegar rápidamente a otras familias
Los más de 300 perros incautados del criadero ilegal de Gijón ya están a salvo. Los ejemplares, con diversas lesiones, se han reubicado en diferentes protectoras de la región. ¿Pero y ahora qué va a pasar con ellos? A ello ha dado respuesta el concejal de Medio Ambiente, el popular Rodrigo Pintueles, que ha estado en contacto permanente con el Albergue de Serín para seguir un caso de maltrato animal que, a falta de la conclusión de las investigaciones, ya se intuye que puede ser "uno de los mayores sucesos de este tipo que hasta la fecha se ha dado en España".
El concejal de Medio Ambiente visitó esta mañana junto a técnicos municipales las instalaciones de Serín "para concoer de primera mano" los detalles de la "importante operación" de la Guardia Civil. Las cifras que se dan desde el Ayuntamiento es de 339, aunque otras fuentes apuntan a que son 345. "En un tiempo récord se ha conseguido realojar a todos los animales y que ya estén recibiendo los cuidados pertinentes, hibiénicos y veterianos", dijo el edil. "En buena parte ha sido gracias a la colaboración de diferentes protectoras, siete en total, de Asturias y Madrid", añadió.
Desde el Ayuntamiento se explica que están pendientes de conocer las investigaciones de la Guardia Civil. "Pero sí quiero poner en valor la excelente gestión llevada a cabo por el personal del Centro Municipal de Protección Animal de Gijón", valoró. "Nos tememos que, por el volumen de perros afectados en este presunto caso de maltrato animal, este seal el mayor o uno de los mayores sucesos de este tipo que se han registrado en España hasta la fecha", añadió edil. "El nuevo modelo impulsado y el incremento en la dotación de recursos, sumado al excelente nivel de compromiso de la actual adjudicataria, la Fundación Protectora de Animales, ha mejorado muy notablemente la capacidad operativa de este servicio municipal permitiéndonos afrontar una sitación tan grave", determinó Pintueles.
A la espera del Seprona y posible declaración de estado de desamparo
Desde el Ayuntamiento se explica que "se confía en el buen trabajo del Seprona y de las autoridades judiciales" para saber qué ha pasado y exigir responsabilidades. Mientras, ya se avanza que desde el Ayuntamiento se valora una figura jurídica clave. Esto es declarar a los animales en estado de desamparo de tal forma que pasen a depender de la gestión municipal.
Lo que se espera es que "ello facilite, a su vez iniciar su procesos de adopción, de manera que estos perros puedan encontrar pronto una nueva familia y un hogar sin tener que esperar a que se resuelva un procedimiento judicial que previsiblemente se dilatará en el tiempo", aclaran desde Medio Ambiente. Eso sí, para conocer el procedimiento y los tiempos aún hay que esperar.
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