Pymar se pone en movimiento: primeros trabajos para limpiar su parte de Naval Gijón
Operarios trasladan basura y maleza a un contenedor como fase previa a la labor de adecentamiento del espacio que exigió el Ayuntamiento
Ya hay movimiento en una parte de los más de 21.000 metros cuadrados que la sociedad Pequeños y Medianos Astilleros en Reconversión (Pymar) tiene en lo que fuera el astillero Naval Gijón. Los cada vez más numerosos usuarios del paseo de Naval Azul han podido ver en las últimas horas como al otro lado de la verja que delimita el espacio municipal ya urbanizado se ha colocado un gran contenedor rojo en el que varios operarios van echando restos de maleza y basura acumulada en el solar. También se pueden ver vehículos de trabajo aparcados dentro del perímetro.
Es el primer paso de ese plan de limpieza y adecentamiento del espacio que el Ayuntamiento, a través de la concejalía de Urbanismo, le exigió por escrito a Pymar bajo amenaza de una multa de 1.500 euros al mes. La empresa presentó su proyecto de actuación al Ayuntamiento el pasado lunes. El documento está siendo revisado por los técnicos municipales para ver si cumple las condiciones exigidas.
Ahora mismo lo que hay son trabajos preliminares de limpieza antes de entrar en actuaciones de mayor envergadura. No solo hay que tener en cuenta que son muchos metros cuadrados. También que dentro de ese 40% del suelo de Naval que es de Pymar están las edificaciones más importantes vinculadas al antiguo astillero. Todas en una situación de abandono.
Pymar mantiene la propiedad de esa parte del suelo tras no llegar a ningùn acuerdo con el Ayuntamiento, que mostró su interés en comprárselo. Igual que hizo con el suelo que era de la Autoridad Portuaria. En todo caso, al total del suelo –sea quien sea el propietario– afecta el plan especial que está impulsando el Ayuntamiento de cara a reordenar ese espacio de El Natahoyo para cumplir con el mandato del Plan General de Ordenación de que se convierta en un parque empresarial abierto al mar. Pymar llevó en su momento el PGO de Gijón a los tribunales, sin éxito, para reivindicar que en ese espacio se pudieran construir viviendas.
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