Un acceso al mar en el parque empresarial de Naval Azul crearía una "milla marina" de la investigación, dicen los docentes

Desde prácticas para certificados básicos de estudiantes que quieren trabajar en la mar hasta ensayos de pilotaje de buques autónomos. El plan de Naval Azul, que acaba de iniciar su proceso participativo para definir el futuro parque empresarial de El Natahoyo, suma ahora una petición que llega desde el ámbito educativo y que apoya Gijón Impulsa: dibujar sobre plano un acceso directo a la dársena de agua. La Escuela de Marina Civil, el Centro de Formación Profesional del Mar y el Centro Jovellanos de Salvamento Marítimo, de la mano de la cátedra Gijón Azul de la Universidad de Oviedo, aseguran que sumar una zona de pantalán y al menos un pescante al recinto permitiría consolidar formación del alumnado y sumar proyectos de innovación de las empresas e investigadores de la ciudad. Consideran que la bajada al agua podría lograrse de manera "sencilla" y "sin necesidad de demasiada infraestructura".

Marlene Bartolomé, directora de la Escuela de Marina Civil, pone los primeros ejemplos. "Tener una salida al mar desde Naval nos ayudaría en las prácticas que hacemos todos los años. Son clases para inflar una balsa salvavidas o para hacer saltos al agua con chaleco, y cosas así", cuenta. "Con un bote salvavidas, Naval sería un muy buen sitio para tener un pescante y sacarlo al agua", añade. Asegura también que, en lo relativo a la investigación, hay un gran interés por los buques autónomos. "Si surge una embarcación de este tipo que se pueda pilotar de forma remota necesitaríamos un espacio donde probarlo sin molestar", razona la directora, que explica que el listado de ejemplos es "infinito". Hasta ahora, añade, las clases prácticas se realizan sobre todo en el lateral del puerto deportivo más próximo a Poniente, a través de la rampa que queda de camino a Talassoponiente.

Indalecio Estrada, director del Centro de FP del Mar, señala que hasta ahora su centro y el de Marina Civil ya se organizan entre ellos y con los profesionales del Centro Jovellanos para hacer lo que él llama “un poco de ingeniería educativa” y ante la falta de un sistema mejor. A su juicio, el proyecto de Naval Azul podría servir también como marco para una nueva colaboración más reglada. “Habría que ver qué instrumento jurídico se necesita, pero con un apoyo público sería más fácil y más rápido coordinarse”, razona. Él se imagina un ecosistema similar al que ya hay entre profesores, alumnos y empresas o administraciones en la Milla del Conocimiento en torno al Parque Científico. “Quizás nosotros seríamos la ‘milla marina’ de esa Milla del Conocimiento”, plantea Estrada, que considera que Naval Azul “es una gran oportunidad”.

Un servicio compatible con usos lúdicos

El sector docente vinculado a la mar acudió a la mesa participativa de Naval Azul de este lunes ya en alianza con la cátedra Gijón Azul de la Universidad de Oviedo. “Estamos todos en la misma línea”, razona Rubén González, responsable de ésta. Explica que actualmente hay grupos de investigación y empresas que tienen que recurrir “a laboratorios artificiales” o piscinas para poner a prueba sus proyectos. “Puede ser cualquier cosa, desde un determinado tipo de boya a sensores de condiciones climáticas o de salinidad, o incluso el seguimiento de ciertas especies desde la biología. También para pruebas de materiales: el entorno marino es agresivo y siempre hay que hacer pruebas”, afirma. “Podríamos hablar incluso de tema de las comunicaciones, porque la automatización de buques requiere de una conectividad tremenda y muy complicada. Tener una salida directa donde probar conexiones 5G o de otro tipo también vendría muy bien”, expone.

Crear un acceso al mar desde Naval Azul, además, y sumado a que ya está pensado crear una pasarela que permita cruzar el dique, daría también servicio al público general, si se desea. “En ningún momento se trata de usos exclusivos, al contrario: defendemos que lo pueda usar también la ciudadanía. Esa dársena es muy peculiar y no sé si se podrían plantear cosas de tipo deportivo, pero la idea es pensar entre todos cuál es el mejor planteamiento”, razona González.