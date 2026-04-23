¿Se pueden adoptar los perros rescatados del criadero ilegal de Gijón?: esto es lo que dice el Ayuntamiento
El consistorio estudia declarar a los animales en estado de desamparo para agilizar la búsqueda de un hogar para ellos
E. M. Ch.
Los 339 perros rescatados de un criadero ilegal de Gijón ya están a salvo. Han sido reubicados en diversas protectoras de la región, reciben atención veterinaria y se activa ahora un proceso administrativo para poder facilitar su adopción.
Desde la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Gijón estudian la posibilidad de declarar a los animales en estado de abandono y desamparo para poder adquirir la titularidad de los animales e iniciar cuanto antes los procesos de adopción. La intención es que los canes "puedan encontrar pronto una familia y un hogar, sin tener que esperar a que se resuelva un procedimiento judicial que previsiblemente se dilatará en el tiempo", explica el concejal de Medio Ambiente, el popular Rodrigo Pintueles, que siguió de cerca la reubicación de los animales en diferentes albergues y protectoras.
"En un tiempo récord se ha conseguido realojar a todos los animales y que ya estén recibiendo los cuidados pertinentes, higiénicos y veterinarios", dijo el edil. "En buena parte ha sido gracias a la colaboración de diferentes protectoras, siete en total, de Asturias y Madrid", añadió.
¿Cuándo se podrán adoptar?
Desde el Ayuntamiento son cautos con las fechas . "Es demasiado pronto para daros previsiones más concretas", asegura Pintueles.
Lo que se espera es que si el Ayuntamiento consigue la titularidad de los animales, esto "facilite, a su vez iniciar sus procesos de adopción, de manera que estos perros puedan encontrar pronto una nueva familia y un hogar sin tener que esperar a que se resuelva un procedimiento judicial que previsiblemente se dilatará en el tiempo", aclaran desde Medio Ambiente. Eso sí, para conocer el procedimiento y los tiempos aún hay que esperar.
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