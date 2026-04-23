La drástica caída de tráficos del puerto de El Musel y la razón principal que la explica: la parálisis del horno de Arcelor

El Musel ha iniciado el año con una drástica caída de los tráficos de mercancías –de hasta el 24,7 por ciento– que le sitúa como el Puerto de toda España que ha sufrido el mayor retroceso entre los meses de enero y marzo. Estas malas cifras, especialmente en lo que a graneles sólidos se refiere, donde la bajada supera el 33 por ciento, se justifica desde la Autoridad Portuaria de Gijón en "el menor consumo" de Arcelor Mittal por la paralización del horno alto "B" por una avería. "Esperamos que se ponga en marcha cuanto antes", señalan fuentes portuarias.

El primer trimestre del año, según los datos desvelados por Puertos del Estado, que incluyen cargas, descargas, tránsito, trasbordo y taras, sitúan a El Musel con 3.109654 toneladas frente a los 4.130536 del pasado año en la misma franja temporal, lo que se traduce en un descenso general del 24,7 por ciento.

Este dato global se entiende, defienden desde la Autoridad Portuaria que ahora preside la socialista Nieves Roqueñí, en el impacto por la avería del horno alto "B" de Arcelor, que está inoperativo desde el pasado mes de octubre y que, según las previsiones, apuran para recuperar la actividad a finales del mes de mayo, aunque deberán cumplirse los planes de arreglo y arranque previstos. Avilés, el otro puerto asturiano, también inició el 2026 con una notable merma de sus tráficos totales, en concreto un 19,9 por ciento menos que el curso anterior.

Fruto del problema de Arcelor se percibe en el movimiento de graneles sólidos el mayor descenso de actividad. En concreto, de las 3.338.953 toneladas de 2025 se ha pasado a 2.233.964, lo que se traduce en una caída del 33,1 por ciento. Coinciden las fechas de paralización del alto horno "B" de Arcelor con esta caída, pues el pasado año El Musel lograba un crecimiento del 4,82% de los tráficos hasta el mes de noviembre, impulsado en buena medida por el tirón de los graneles sólidos –en especial la descarga de minerales por la terminal de Ebhisa– supusieron alrededor del 80% de los tráficos portuarios. Ese año, en cambio, se experimentó un ligero retroceso en cuanto los graneles líquidos y la carga general que, por otro lado, sí suben en el inicio de este año 2026.

En cuanto a graneles líquidos, el puerto gijonés movió 411.063 toneladas frente a los 401.030 del año anterior, lo que supone un incremento del 2,5 %. También se registra hasta el mes de marzo un alza de la mercancía general: 463.824 toneladas este año frente a los 381.377 del 2025. La mercancía general en contenedores acumuló este primer trimestre 265.270 toneladas por las 249.466, que se traduce en un 6,3 % más.

Descenso de las importaciones

El informe pormenorizado que elabora Puertos del Estado aporta otro tipo de movimientos más minoritarios, como la pesca, con un 65,7 % menos; contenedores, con un 8,9 % más; o buques mercantes, con un 4,4 % menos, entre otros factores analizados.

En lo que tiene que ver con importaciones totales, El Musel cerró el mes de marzo con una caída del 29,8 % al alcanzar las 2.063.396 toneladas este inicio de año frente a las 2.939.580 del pasado año. En este caso, el descenso es general, afectando tanto a los graneles sólidos (37,2 % menos) como graneles líquidos, con una caída del 10,4 %. Sí crecen las importaciones de mercancía general con un alza del 74 %.