El Grupo Junquera anuncia la construcción de dos nuevos remolcadores para Gijón en el amadrinamiento del "RG Nora"

Con una botella de sidra achampanada y los sones, a la gaita, del himno de Asturias, la joven Ana Ranera Fernández, amadrinó este jueves el nuevo remolcado que incorpora a su flota de El Musel el Grupo Junquera, el "RG Nora", construido en el astillero de Armón en Navia y que entró en servicio en El Musel el pasado mes de marzo, tal como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. Se trata de una inversión más de la compañía naviera asturiana para la renovación de su flota de remolcadores, a la que se sumarán otros dos cuya construcción ya ha encargado a Armón Navia, según explicó la presidenta del Grupo Junquera, Teresa Fernández Marmiesse.

Con una potencia de tiro a punto fijo de 70 tonelómetros, una, una eslora de 29 metros por 11,20 de manga y propulsión azimutal, con una potencia instalada de 4.000 kilovatios y un sistema de reducción de emisiones superiores a los que exige la normativa, el "RG Nora" es el séptimo remolcador de la flota de El Musel de Remolques Gijoneses, la empresa del Grupo Junquera que gestiona los remolcadores. Seis de estos remolcadores, incluido el "Nora", prestan servicio habitual de maniobra de entrada y salida de entrada de buques en El Musel, mientras que el séptimo presta servicios de remolque de altura.

Los dos nuevos remolcadores que va a construir Armón para el Grupo Junquera, tienen algo menos de potencia, pero son más maniobrables y uno de ellos tiene muy bajo calado, con diseño específico para operaciones como la de servicio a la botadura de barcos en el astillero de Armón en Gijón. Su entrega está prevista para 2027.

El acto de amadrinamiento y visita al barco contó con la asistencia de la alcaldesa, Carmen Moriyón y del director de la Autoridad Portuaria de Gijón, José Luis Barettino, entre otras autoridades.

Por la izquierda, Carmen Moriyón con Teresa Fernández Marmiesse. Tras ellos, el edil de relaciones institucionales de Gijón, Jorge González Palacios, y el director ejecutivo del grupo Junquera, Pablo Campos-Ansó, con el "RG Nora" al fondo. / Marcos León

En el mismo intervino Teresa Fernández Marmiesse, quien resaltó que el nuevo remolcador de la flota lleva los colores corporativos del Grupo Junquera, el azul y el dorado que son los mismos de la bandera de Asturias, y apuntó que los demás remolcadores cambiarán también su imagen para incorporarlos, como ya ha ocurrido con el "Ibias", aprovechando su entrada a astillero para labores de mantenimiento.

Mejor servicio

"Como decía en nuestro último acto de amadrinamiento del mercante 'Sueve', la etapa iniciada en el año 2016 tras el fallecimiento de nuestro padre y abuelo Claudio Fernández Junquera, han sido años de decisiones difíciles, de trabajo y sacrificio, con una apuesta decidida por el crecimiento del grupo, en el caso de Remolques Gijoneses, por la modernización de la flota, para dar el mejor servicio a los buques que recalan en este puerto de el Musel", señaló Teresa Fernández Marmiesse, recordando que en estos años se ha ido renovando la flota de remolcadores de la compañía con las sucesivas incorporaciones del "Ponga", "Ibias", "RG Esva" y ahora el "RG Nora".

Por su parte, el presidente de Armón, Laudelino Alperi resaltó que los sectores de construcción naval y el marítimo son "estratégicos" y también hizo hincapié en la "asturianía" del acto para amadrinar un barco que desde que se proyectó hasta su operación está ligado a dos empresas asturianas como son Armón y el Grupo Junquera.