La parroquia de Santa Olaya pone el foco en la soledad no deseada con su segunda "semana social"

El salón de actos del Club Natación Santa Olaya acogió en la tarde de este jueves la conferencia "Solidaridad intergeneracional en el siglo de la soledad", ofrecida por Sebastián Mora, doctor en Sociología y profesor en la Universidad Pontificia de Comillas. Esta cita sirvió para dar el pistoletazo de salida a los actos de la segunda edición de la "semana social" de la parroquia de Santa Olaya, que lleva por lema "Comunicación intergeneracional: un proceso abierto. Del aislamiento individual excluyente a la solidaridad integradora creativa".

Alberto Rosillo y Sebastián Mora, a la derecha, durante la conferencia. / LNE

Los organizadores de la "semana social" remarcaron en la inauguración que "este año queremos dar un paso adelante en nuestro proyecto de ir abordando cuestiones de actualidad en que la interacción de fe, cultura y vida reanime sensibilidades, aliente iniciativas y promueva situaciones generadoras de auténtica humanización".

Antes del comienzo de la charla de Sebastián Mora, los organizadores reivindicaron que "nos hemos centrado en un tema de gran interés y que nos interpela a todos como es la comunicación y solidaridad entre generaciones". "Un obstáculo para esa finalidad integradora viene dada por el aislamiento consciente de personas individuales o grupos generacionales, ya sea en el medio familiar o en el ámbito socio-comunitario. Es una actitud que excluye y separa, quiebra vínculos, propicia hostilidades y trastorna la convivencia", comentaron, antes de agregar que "queremos crear un espacio periódico de diálogo y escucha, de búsqueda compartida, de renovada e intensa vivencia comunitaria".

El sociólogo Sebastián Mora, que se centró en "el siglo de la soledad", incidió este jueves en los condicionamientos históricos, políticos y culturales de esa soledad y del proceso de incomunicación que la acompaña.

La programación de la "semana social"

El siguiente acto tendrá lugar el próximo lunes a las 18.30 en el Club Natación Santa Olaya, donde la filósofa Consuelo Santamaría ofrecerá la charla "Humanizar la soledad, comprender y acompañar la soledad de mayores, jóvenes y niños". El martes, el programa "Red de Hogares" de Cáritas Asturias coordinará la mesa redonda "Experiencias vividas. Del aislamiento al voluntariado proactivo", que dará comienzo a las 19.30 horas en el salón de actos de la EMA. El miércoles, el paseo de la playa del Arbeyal acogerá de 18.00 a 20.00 horas una acción del Centro de Escucha "San Camilo", en la que sus voluntarios ofrecerán tiempo para atender a personas que quieran ser escuchadas y compartir lo que deseen.

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La actividad continuará el jueves, a las 19.30 horas, en el Ateneo de La Calzada. Será allí donde tendrá lugar un encuentro con asociaciones del barrio para compartir imágenes sobre soledad no deseada o solidaridad intergeneracional. Por último, el domingo habrá una celebración tras la eucaristía de las 12.00 horas en la plaza de la iglesia de Santa Olaya.