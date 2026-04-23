Perros durmiendo entre sus propias heces, con lesiones en los ojos, sarro y tumores: los detalles para desarticular el criadero de Gijón

Durmiendo entre sus propias heces, rodeados de suciedad y con importantes problemas de salud como tumores y hernias. Así localizaron los agentes del SEPRONA de la Guardia Civil a los 339 perros rescatados de un conocido criadero de la parroquia de Serín. Una parte de los animales eran machos y hembras adultos empleados para la cría, aunque también se incautaron cachorros. Las primeras observaciones veterinarias han revelado, según fuentes cercanas al caso, que los animales presentan tumores, hernias, problemas en los ojos que podrían hacer que quedaran tuertos o ciegos y dolencias bucales y en la piel por falta de higiene.

La investigación del Instituto Armado se encuentra en una fase inicial y aunque por ahora no hay detenidos no se descarta que, además de posibles multas, se pueda abrir una causa penal contra los responsables. Mientras, el Ayuntamiento de Gijón ha coordinado un operativo para reubicar a los perros en diferentes refugios de Asturias y protectoras de Madrid. La concejalía de Medio Ambiente sopesa declararlos como animales desamparados para asumir su gestión y agilizar su adopción. "Podríamos estar ante el presunto caso de maltrato animal o uno de los más grandes que se han dado en España en las últimas fechas", avisó el concejal Rodrigo Pintueles.

Las primeras exploraciones veterinarias apuntan a que los perros están muy malas condiciones. Según las fuentes consultadas, algunos canes tenían problemas oculares que podrían provocar la pérdida de los ojos. Algunos perros habían perdido dientes y otros tenían grandes cantidades de sarro en la dentadura lo cual, explican dichas fuentes, deriva en problemas cardiacos que ya se han visto en alguno de los ejemplares. Otros animales tenían bultos, compatibles con tumores en mamas y órganos reproductores, y otros problemas dérmicos por esa falta de limpieza. Estas fuentes apuntan a que estos últimos son los que pueden tener un mejor pronóstico ya que estas dolencias mejorarán con cuidados.

El criadero se encuentra en el camino del Pasquín. Se trata de una vía secundaria hasta para los estándares de una parroquia rural como Serín. Se accede por una vía de grava empinada, remontando las faldas del Monte Areo. La finca tiene varios edificios y prados. Una puerta metálica corta el camino varios metros antes de llegar a los edificios. El negocio estaba este miércoles cerrado a cal y canto al público. Sin embargo, había trabajadores haciendo labores de limpieza en su interior. Tenían sus coches aparcados dentro. Sus dueños no se encontraban en Asturias y decidieron guardar silencio.

El negocio es muy activo en redes sociales. Publicaba contenido de forma habitual en su cuenta de Instagram. Uno de los vídeos era especialmente llamativo ya que se ve a una de las responsables hablando a cámara, denunciando una campaña de mensajes negativos contra ella. El establecimiento se anuncia como un criadero de razas "toy" y razas pequeñas. Su página web sigue abierta y ofertan bichones malteses, caniches, chihuahuas y yorkshires, entre otras clases de perros. Pedían por ellos elevadas sumas de dinero. Más de dos mil euros en algunos casos. Rostros muy conocidos de la parrilla televisiva española habían comprado perro ahí.

Los que conocieron su forma de trabajar explican que el criadero tenía varias zonas. Había una para recibir a las personas que acudían a llevarse a su cachorro. Esta zona estaba cuidada, contaba con un photo call, césped artificial y unos bancos de madera para generar una imagen bucólica. Fuera de las miradas del público quedaban las naves donde se rescataron a los perros. Según se puede observar en un vídeo al que tuvo acceso LA NUEVA ESPAÑA, allí malvivían en compartimentos sucios, acurrucados entre ellos y pisando sus propias heces.

Unos 17 viajes en furgoneta y un gran operativo para refugiar a los animales

El operativo del martes de la Guardia Civil es el primer paso de unas investigaciones aún en curso. Cerca del criadero apenas hay viviendas. "Nos llamó la atención ver por la mañana a cuatro o cinco coches de la Guardia Civil esperando para entrar", contó un vecino que vio parte del despliegue.

Pero si importante fue la labor del Instituto Armado también enorme fue el esfuerzo de los voluntarios de las protectoras para evacuar a los cachorros. Explican fuentes cercanas al caso que tuvieron que hacer 17 viajes en furgoneta para trasladar a los animales desde el criadero hasta el albergue municipal de Serín (a unos cinco kilómetros en coche), al de Oviedo y a un refugio de Pola de Siero. "En un tiempo récord se logró realojar a todos los animales y darles los cuidados pertinentes", resaltó Pintueles.

Los animales se movieron de sitio también este miércoles. Una parte de los que estaban en Oviedo y en Serín se trasladaron a seis protectoras de Madrid. En Siero, quedaron los animales en peor estado o que no se pueden trasladar aún por haber parido hace poco. Se espera que a lo largo de este jueves vayan llegando perros a Serín, hasta que se puedan adoptar.

En esa tarea se centra ahora la concejalía de Medio Ambiente. "Confiamos en la labor del Seprona y de las autoridades judiciales para clarificar lo sucedido y exigir las responsabilidades pertinentes", apostilló Pintueles. El Ayuntamiento de Gijón mientras tanto sopesa declarar a los animales en estado de desamparo. Esa maniobra permitiría al Consistorio asumir su titularidad y facilitar el proceso de adopción sin tener que esperar a que se resuelva el procedimiento judicial. Un procedimiento que en todo caso será largo toda vez que la propia investigación de la Guardia Civil sigue dando pasos en diferentes direcciones.