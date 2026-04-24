El albergue de peregrinos de Vicasa se prepara para el Xacobeo de 2027: solo faltan los muebles y elegir a la empresa que lo gestione

El futuro albergue de peregrinos de La Calzada fue el punto de arranque de la visita que la viceconsejera de Turismo del gobierno de Asturias, Lara Martínez, realizó a los proyectos de recuperación del edificio de Vicasa y las baterías del cabo de San Lorenzo y Cimavilla en base a financiación europea del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y a la intención de generar nuevos atractivos turísticos en la ciudad. Tres proyectos incluidos en el Plan de Sostenibilidad Turística de Gijón. Su anfitriona en esa visita fue la responsable de Turismo del gobierno local, la popular Ángela Pumariega. A su lado, el director de Visita Gijón, Daniel Martínez Junquera.

"Lo que en 2021 era un proyecto que Gijón plasmó sobre papel para poder aprovechar esos fondos europeos es ahora una realidad, que revierte en Gijón y por tanto en Asturias como destino turístico", explicó Martínez recordando con esa referencia al 2021 que fue el anterior gobierno local –etapa en la que ella fue gerente de Divertia–quien había impulsado este proyecto. A la visita también acudieron los ediles socialistas Marina Pineda y José Ramón Tuero.

Tanto Martínez como Pumariega coincidieron en resaltar la importancia de que Gijón tenga un albergue vinculado al camino de Santiago. Un equipamiento que la edil calculó que estará abierto a finales de año lo que garantiza su operatividad en un 2027 que es Año Xacobeo. "Falta muy poquito. El mobiliario estará instalado muy pronto y ahora estamos con los pliegos para su gestión, que será externa. Este albergue, que será de primera categoría, es una instalación muy necesaria en la ciudad. Cada vez hay más peregrinos y que Gijón tenga una parada para este tipo de turismo es muy acertado", reivindicó Pumariega.

Una oportunidad para Asturias

Un crecimiento que, a nivel autonómico, también reconoció la Viceconsejera. "Este turismo es una oportunidad para Asturias. Estamos creciendo y nos ayuda tener el Camino Primitivo para evitar saturaciones".

La inversión total en el albergue de Vicasa supera los dos millones de euros, de los que medio millón llegó de Europa. El albergue turístico –no será exclusivo para peregrinos–ofertará 62 plazas. De ellas, 52 están en habitaciones grupales: dos habitaciones de 20 plazas y otras tres de cuatro plazas cada una. No hay que olvidar que el albergue solo ocupa uno de los dos edificios gemelos que conforman las antiguas oficinas de Vicasa. El otro se mantendrá como espacio de formación gestionado por la Agencia Local de Empleo, que también preside Ángela Pumariega.

"Estar en Gijón y que se sepa"

Pero otra coincidencia de los tres proyectos que ayer visitaron Pumariega y Martínez es que recupera espacios que forman parte de la historia de la ciudad y convierte la identidad de Gijón en un reclamo para los turistas.

"Aunque los fondos estuvieran dedicados al turismo para la ciudad son espacios recuperados y por eso los primeros que ganan con esto son los gijoneses", concretó la Vicealcaldesa de Gijón. Lara Martínez, por su parte, reivindicó ese principio de identidad como "eje de nuestra política turística. Queremos que quien está en Gijón sepa que está en Gijón, que no lo olvide y que tenga un recuerdo especial".

En cuanto a la recuperación de las baterías del cabo de San Lorenzo y el refugio de Cimavilla la previsión es que las obras estén rematadas el 30 de junio. Tope fijado en la subvención concedida por Europa. Eso hace más que improbable que pueden ser ya visitables para los turistas este verano.