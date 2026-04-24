Mar de Niebla celebra el Día del Libro en La Camocha con "Refugios de papel", un homenaje al "poder sanador" de la escritura

Hay historias que no solo se leen, sino que se habitan, gracias a lo que que entrañan en sí mismas, pero también a su creatividad literaria y dan "cobijo y compañía". Bajo esta premisa, la de la unión y y el apoyo, este jueves, 23 de abril, Día del Libro, se inauguró la exposición “Refugios de papel”, una iniciativa de la Fundación Mar de Niebla en colaboración con la Red Municipal de Bibliotecas de Gijón. El acto, que contó con la presidenta de la entidad, Sonia Segarra, y la jefa de la Red de Bibliotecas, María José Fernández, sirvió para reivindicar la literatura como una herramienta de inclusión y sanación para colectivos en situación de vulnerabilidad, reuniendo más de cien obras obras y lecturas de cuya autoría pertenece a personas sin hogar, jóvenes, niños y mayores del centro de día de Vega-La Camocha. La biblioteca de esta localidad acoge la exhibición, que busca evidenciar “la calidez, la acogida y el abrazo de los libros, pero también el poder sanador que tiene la escritura”, tal como resumió Segarra durante el acto.

Mar de Niebla celebra el Día del Libro en La Camocha con "Refugios de papel", en imágenes / Oriol López / oriol lopez

Uno de los pilares de la muestra es su carácter intergeneracional y colaborativo. Segarra puso énfasis en el trabajo realizado por los mayores de dicha instalación, quienes cosieron diversas figuras de animales que ahora adornan el espacio. Estas piezas se "casaron" con el fondo bibliográfico infantil y las lecturas acosejadas del grupo de infancia (GIM), logrando, según la presidenta de Mar de Niebla, “coser, tirando de la metáfora de ir hilvanando, las recomendaciones con la creatividad y el arte de nuestros mayores”.

La exposición también funciona como una plataforma para romper estigmas, especialmente sobre los hábitos de lectura de las nuevas generaciones. Segarra incidió en el papel relevante de los chicos y chicas de Inser Joven, responsables de la cartelería y el diseño de la muestra, unos “apasionados de la lectura” que han puesto todo su cariño en la organización de "Refugios de papel". Para ella, este proyecto ha dado a la entidad las fuerzas necesarias para “crear próximamente una biblioteca comunitaria”, reforzando el papel de la biblioteca pública como un "ágora" y un "agente social" imprescindible, expresó la presidenta, que está al frente de la asociación desde principios de este año.

Figuras clave de la fundación

El espacio reserva además un lugar para la memoria y la retrospectiva a través de dos figuras clave para la fundación ya fallecidas. Por un lado, se exhiben los originales de Nando Salvador, autor del cómic sobre Mar de Niebla, destacando su "fuerza creativa". Por otro, la muestra recupera la obra de Pedro Serrano Martínez, conocido como el poeta que vivía en un nicho del cementerio de Ceares. De él se exponen versos escritos en soportes tan inverosímiles como un informe clínico de un consultorio médico.

La inauguración de la muestra tuvo literatura y palabra. Ya que se realizó la lectura de varios poemas por parte de los asistentes. Algunas de las voces participantes recuperaron el legado del desaparecido Serrano a través de poemas como “Mi fuerza” o “El minero”, mientras que la propia María José Fernández se sumó al recital con una pieza dedicada al colectivo feminista. El acto también fue altavoz de la realidad de la vulnerabilidad al leer el microrrelato “Quiero una vida libre”, una reflexión sobre la superación y la búsqueda de un lugar propio en el mundo.

Como broche de oro de la jornada, y en agradecimiento por el trabajo conjunto, se hizo entrega a los bibliotecarios de una Rosca de San Xurde, un detalle con el que sorprendió Geles García en representación del Patronato San José. Con este detalle, la fundación quiso sumarse a la nueva tradición asturiana que propone este dulce como el símbolo gastronómico del Día del Libro en la región. El gesto sirvió para endulzar un encuentro que celebró la capacidad de la cultura para tejer redes de convivencia partiendo de un colectivo que siempre sorprende con originales propuestas comunitarias.