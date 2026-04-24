Dos tercios del descenso de los graneles sólidos en el Puerto de Gijón este año tiene que ver la avería de un horno de Arcelor

El brusco descenso en los tráficos del puerto de El Musel en el primer trimestre del año –un 24,7% menos– está relacionado con el retroceso en los movimientos de graneles sólidos, que un tercio menos que en el mismo periodo de 2025. Los tráficos totales cayeron 1,02 millones de toneladas entre enero y marzo en El Musel. El descenso se debe al retroceso de 1,10 millones de toneladas en los graneles sólidos en este arranque de año. Y respecto a la pérdida de estos últimos, casi dos tercios están vinculados a la paralización de uno de los dos hornos altos de ArcelorMittal por una avería.

Entre enero y marzo de este año, se descargaron en El Musel 917.000 toneladas de mineral de hierro y 403.000 de carbón siderúrgico. En el mismo periodo del año pasado las cifras fueron 1.712.000 de mineral de hierro y 319.000 toneladas de carbón siderúrgico, respectivamente. Sumados los tráficos de ambos graneles siderúrgicos, la diferencia entre el primer trimestre de 2026 y ese trimestre de 2025 fue de 711.000 toneladas menos. Esta cifra representa el 64,35% del descenso total en el Puerto de los graneles sólidos en ese periodo. Mientras las descargas de mineral de hierro descendieron por la paralización del horno alto B, las de carbón siderúrgico crecieron por la mayor actividad de las baterías de coque.

Otro 15,84% de ese descenso de los graneles sólidos se debe al carbón térmico que dejó de importarse para alimentar a la central térmica de Aboño, reconvertida para su uso con gas natural y gases siderúrgicos El año pasado se importaron por El Musel 250.000 toneladas de carbón para la térmica de Aboño, de las que 175.000 se descargaron en el primer trimestre del año.

Todo esto se refiere a tráficos que se mueven por Ebhisa. La paralización del horno de Arcelor también ha motivado un descenso en el 75% de las exportaciones de escoria por la ampliación de El Musel.

En primer término, la terminal de minerales Ebhisa. / DAVID CABO

Mientras el descenso de mineral de hierro para los altos hornos y las baterías de coque de ArcelorMittal en Gijón, así como de la exportación de escoria es coyuntural, el descenso de las descargas de carbón térmico en El Musel se ha convertido en algo definitivo tras el cierre sucesivo o la reconversión en los últimos años de las siete centrales térmicas que se aprovisionaban a través del puerto de Gijón.

En el caso de la multinacional siderúrgica, la descarbonización también acabará afectando, en especial si cierra en un futuro alguno de los dos hornos altos. Antes incluso ya se notará un cambio en los tráficos que también puede llegar a tener incidencia en el número de toneladas que se manejan anualmente en el puerto gijonés.

Esto tiene que ver con la entrada en servicio de la nueva acería eléctrica de Gijón, que se alimentará con chatarra y con prerreducidos de hierro (DRI o HBI), esto es, con hierro que se extrae del mineral no con el uso de carbón, como en los hornos altos de Gijón, sino utilizando hidrógeno, ya sea renovable o el que contiene el gas natural.

Prerreducidos de hierro

El primer cargamento de prerreducidos de hierro, para hacer pruebas en la acería de Gijón, ya se descargó a finales de marzo en la ampliación de El Musel. Un cargamento de 5.536 toneladas de DRI desestibado por Consignaciones Asturianas y procedente de Libia, que permanece almacenado en condiciones especiales en una nave de El Musel, a disposición de Arcelor. La acería eléctrica funcionará principalmente con prerreducidos de hierro y chatarra. Se precisará, por lo tanto, menos arrabio.

Mientras los graneles sólidos se desplomaron en el primer trimestre del año, los graneles líquidos aumentaron un 2,5% (10.033 toneladas más) y la mercancía general experimentó un fuerte repunte del 21,6% (el promedio en los puertos españoles fue del 2%, indica el Puerto), pasando de 381.377 a 463.824 toneladas (82.447 toneladas más), entre otras cosas, debido a las importaciones de acero semiacabado para laminar en las instalaciones de Arcelor en Gijón.

De entre la mercancía general, la que se transporta en contenedores aumentó un 6,3% (muy por encima del 1,5% de media de los puertos españoles resaltan desde El Musel), mientras que el número de TEU (contenedores de seis metros o su equivalente) creció en un 8,9%.

Diversificación

La necesaria diversificación de tráficos a la que se ve abocado El Musel fue puesta ayer de relieve por la presidenta del Grupo Junquera, Teresa Fernández Marmiesse, en el acto de amadrinamiento del remolcador «RG Nora»: «el Musel ha sido tradicionalmente un puerto granelero, en su momento, el mayor puerto español de graneles sólidos (mineral de hierro y carbón). Hoy la realidad sabemos que es muy distinta y necesitamos complementar esos tráficos con otros más en línea con el nuevo panorama industrial, comercial y de consumo», señaló para insistir en la necesidad de atraer más tráficos para «rentabilizar» la ampliación y «para eso también hace falta terminar la Zalia y mejorar las conexiones ferroviarias. Sin ello, se hace más difícil atraer nuevos tráficos», resaltó.

La Autoridad Portuaria ha encargado a la consultora KPMG la elaboración de un plan estratégico para Ebhisa, terminal que más se está viendo afectada por la descarbonización.