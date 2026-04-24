Una trabajadora, clave para destapar las deplorables condiciones de los más de 300 perros rescatados en un criadero de Serín: el caso llegó al Ministerio del Interior

La colaboración de una trabajadora resultó clave para destapar las deplorables condiciones en las que se encontraban los perros rescatados de un criadero en Serín. Dicha trabajadora recopiló imágenes, vídeos e información sobre las prácticas que se llevaban a cabo en el centro canino e informó de todo ello a una asociación de Madrid. El caso, según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, llegó al Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que apremió a la Guardia Civil a intensificar las pesquisas, lo cual desembocó en un operativo del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) saldado con 339 perros liberados.

La investigación del Instituto Armado continúa en marcha. Se halla, de hecho, en una fase incipiente. Fuentes conocedoras del proceso apuntan que podría dilatarse "uno o dos meses" y no se descarta que pueda haber sanciones administrativas e incluso penales para los responsables del establecimiento, ubicado en el camino del Pasquín, a las faldas del Monte Areo, y especializado en razas "toy" y razas pequeñas, como bichones malteses, caniches, chihuahuas o yorkshires. Ahora bien, los agentes hallaron a los animales del criadero en una situación alarmante, rodeados de suciedad —pisando en ocasiones sus propias heces— y con importantes problemas de salud, como tumores o hernias.

"No me sorprende que esto (la intervención) haya pasado; había verdaderas atrocidades", relata una antigua trabajadora del centro canino, que ejercía como cuidadora. Estuvo varios meses allí. "Siempre había mucha suciedad y frío y dormían hacinados", señala esta trabajadora, que califica como "de pena" las circunstancias en las que crecían los animales. "Mogollón enfermaron y reportamos perros con bultos, heridas, con los ojos muy mal... pero no nos hacían caso (en referencia a los responsables del negocio); la veterinaria se marchó porque no aguantaba más", indica.

El panorama era desolador. "Se hacían locuras, como cesáreas sin anestesia", subraya esta trabajadora, que manifiesta que se comunicó a los responsables más de una vez la necesidad de cambiar el funcionamiento del criadero y de mejorar las condiciones de los animales. Sin éxito. "Algunos cachorros nacían con malformaciones", declara la trabajadora, por otra parte satisfecha por esta intervención de la Guardia Civil. "Así los perros tendrán una salida y una nueva vida", asegura. En la nave se presenciaban escenas aterradoras. "Nos encontramos perros muertos porque se habían peleado entre sí; tenían mordeduras horribles", agrega.

"Locuras" como cesáreas sin anestesia

El rescate obligó a realojar a los perros en distintos lugares. El grueso, sobre todo los adultos, está en diferentes protectoras de Madrid, pero también hay un importante número en Siero, Oviedo y en el Centro de Protección Animal de Gijón, en Serín. Este jueves arribaron doce canes procedentes de Oviedo y una perra que parió a su cachorro. La cifra de 339 perros recuperados del criadero, por tanto, podría aumentar por inminentes nacimientos.

Las llamadas al albergue de Serín han sido constantes. "Sabemos que todas las personas que nos estáis contactando para interesaros por la intervención, para saber cómo están los perros, visitarlos, traerles comida o adoptarlos, lo hacéis con la mejor intención, pero nos debemos centrar en atender a los animales", afirmaba el centro en un comunicado, en el que recalcaba que los canes "no están actualmente en adopción".

El Ayuntamiento, a través de la concejalía de Medio Ambiente —encabezada por el edil popular Rodrigo Pintueles—, estudia declarar a los perros en estado de desamparo, lo que facilitaría los trámites de cara a una adopción. "Nos han llamado de toda España", asevera Alejandra Mier, directora del Centro de Protección Animal, que pidió calma y remarcó que lo prioritario es que los canes se recuperen. Muchos, sostiene, presentaban parásitos. Por otro lado, el anteriormente conocido por albergue de Serín sí anima a quien lo desee a realizar donaciones. Piden, por ejemplo, empapadores, pienso de bolita pequeña o latas de alta calidad.

A nivel logístico, se precisaron hasta 17 viajes para evacuar a los animales desde el criadero de Serín hasta los otros puntos. El esfuerzo de los voluntarios de las protectoras fue fundamental. Fuentes conocedoras del caso, asimismo, destacan el "disgusto" de algunos compradores, que ya habían "reservado" sus perros pero, lógicamente, este operativo ha cambiado las cosas.

La FAV pide "que se depuren responsabilidades"

La Federación de Asociaciones Vecinales de Gijón (FAV) ha trasladado su "preocupación" por los hechos ocurridos en el criadero. "Consideramos imprescindible que se esclarezcan completamente y se depuren todas las responsabilidades que pudieran derivarse", recalcan en un comunicado. En ese sentido, la Federación solicita al Ayuntamiento "que valore el ejercicio de todas las acciones administrativas y penales que correspondan" y también la convocatoria del Consejo de Bienestar Animal. Los vecinos abogan además por "revisar y reforzar los sistemas de control e inspección de criaderos, con el fin de evitar que situaciones de esta gravedad puedan volver a repetirse".