Veintiún vuelos de helicóptero y 14 puntos de medición: así ha digitalizado la EMA la histórica traída de aguas de Los Arrudos

Hasta de un helicóptero tuvo que echar mano la Empresa Municipal de Aguas (EMA) para poder instalar los catorce equipos de medición con los que a partir de ahora, y desde la sede central de la empresa en el paseo de El Arbeyal, se va a poder controlar en remoto el estado del caudal del agua que llega a Gijón desde el concejo de Caso a través de la histórica traída de Los Arrudos. Es una de las actuaciones de digitalización que la empresa que preside el edil forista Jesús Martínez Salvador ha desarrollado a partir de la financiación europea recibida a su proyecto Arrudos 100. Un nombre que no se eligió al azar. Al contrario, festeja el centenario de la redacción del proyecto de la traída firmado por el ingeniero de caminos Fernando Casariego en 1926.

Catorce fueron las ubicaciones determinadas por los técnicos de la Empresa Municipal de Aguas para fijar los equipos controlarán en todo momento desde el cloro residual en forma de cloro libre a la conductividad, turbidez, pH, temperatura y presión del agua que por allí pasa. Datos que se podrán gestionar desde la sede de la empresa en la zona oeste.

La dificultad de acceso de cinco de las ubicaciones elegidos obligó a usar un helicóptero para para transportar los equipos desde Soto de Agues hasta los sifones del Nalón y del Alba, así como hasta el propio manantial de Caleao. Los caudalímetros y los materiales fueron desplazados en veintiún vuelos, con una carga de casi 8 toneladas. Los equipos se han instalado tanto en tramos que discurren en tubería como a cielo abierto. Además, se han colocado pequeños sistemas autónomos para la generación de energía en algunos puntos que carecían de suministro.

Dos operarios con material y el helicóptero al fondo. / Lne

La actuación tiene un coste de 597.000 euros y está dentro del proyecto que recibió de Europa una ayuda de 6,8 millones –para un proyecto con un coste total de algo más de 10 millones– a través de una convocatoria del PERTE del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. Arrudos 100 cuenta con la participación de Cadasa y la Dirección General del Agua del Principado y su desarrollo alcanza también a los municipios de Sobrescobio, Laviana, Bimenes, Siero, Noreña, Sariego y Carreño.

El "músculo inversor" de una empresa municipal

“El músculo inversor de la EMA y el cumplimiento paulatino de hitos en el proyecto Arrudos 100 nos permiten posicionar a la empresa como un referente en tecnología y en la gestión eficiente, digital y sostenible del ciclo del agua”, destacó Martínez Salvador, en su condición de presidente de la EMA. Un proyecto para el futuro de la empresa que supone, también, poner en valor la traída de agua de Los Arrudos y rendir homenaje a Casariego, "aquel olvidado benefactor de la ciudad, gracias a quien uno de cada tres litros del abastecimiento al municipio gijonés sigue entrando en la potabilizadora de La Perdiz desde esta conducción".