El barrio gijonés de El Muselín estrena unas mejoras en caminos que suman 330.000 euros y permiten ganar aparcamientos: "Han quedado muy bien"

Entre las grandes reivindicaciones de los vecinos de El Muselín, desde hace unos años se colaba la adecuación de distintos caminos del barrio. Los residentes del barrio recibieron este sábado la visita de la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, y el edil de Infraestructuras Urbanas y Rurales, Gilberto Villoria, para inaugurar las mejoras realizadas en el Camino Viejo de El Musel y el de Arnao, así como en el de La Cuestina. Estas labores que ya han sido finalizadas han conllevado un gasto de 330.000 euros. "Han quedado muy bien", afirmaron los vecinos mientras recorrían el barrio junto a los representantes municipales.

Las mejoras en caminos del barrio gijonés de El Muselín, en imágenes / Marcos León

En el Camino Viejo de El Musel, para asegurar un ancho mínimo que permita el paso de vehículos de emergencias, se ha ensanchado la carretera. Hace apenas dos años, una ambulancia quedó atascada por el escaso espacio que había para el paso de vehículos. Por otro lado, en el de Arnao también se ha llevado a cabo un ensanchamiento que ha permitido generar 15 plazas de aparcamiento después de completar una tarea "complicada", tal y como remarcó Villoria. Por último, en el Camino de la Cuestina se ha mejorado la maniobrabilidad ampliando el radio de giro en una curva que resultaba difícil para el tráfico. Todas esas tareas las ha liderado la empresa gijonesa Excade.

Durante su visita al barrio, el concejal forista avanzó que "esperamos cerrar este año el proceso de compra pública" del local que sirva como sede social de El Muselín. "Vamos a quedar para acotar las condiciones mínimas que tiene que quedar el local. Ya está presupuestado para 2026 y hemos iniciado el proceso de compra pública para ello. Habrá que ver qué propietarios que quieran vender participarán en la subasta", desarrolló Villoria.

Precisamente, esa es una de las cuestiones que solicitan ahora desde la Asociación de Vecinos "El Muselín Vivo", encabezada por Sotero Rey. En la entidad también ponen el foco en la relevancia de que el gobierno local agilice el nuevo impulso para el lavadero del barrio y la construcción del parque infantil que estaba previsto. "Comprendemos que hay muchos barrios que tienen necesidades, pero nosotros vamos a seguir pidiendo lo que necesitamos", apuntó Sotero Rey, que agregó que también quedan pendientes algunas mejoras en el asfalto del Camino de la Campa Torres y en el de la Escuela. "En su momento, la Alcaldesa prometió y trajo un proyecto de un millón de euros sobre la movilidad en el barrio. Por ahora, solamente se ha invertido un 25%. Esperamos que en este año salga algo más a licitación", aseveró Rey.

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Otra de las tareas que esperan en El Muselín que se resuelva con rapidez es el socavón que hay en la avenida de Eduardo Castro, que ha acarreado que la Policía Local haya tenido que cortar esa zona. "Nos han dicho desde el Puerto que se debe ocupar el Ayuntamiento y desde el Ayuntamiento nos dicen lo contrario", lamentó Sotero Rey.