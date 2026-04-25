La Calzada honra a los veteranos de su lucha vecinal: "Sois nuestra inspiración"

Hay veces que toca reconocer que se tiene una deuda... y pagarla. La asociación de vecinos "Alfonso Camín" de La Calzada no quiso esperar a los festejos de su 60º. aniversario –a celebrar el año que viene –para pagar la deuda que tenía con quince hombres y mujeres que en su día "dieron un paso al frente para dedicar su tiempo y esfuerzo a mejorar la vida de los demás y de su barrio" y lo hicieron desde la lucha en el potente movimiento vecinal de La Calzada.

Una simple comida de fraternidad sirvió para reconocer el trabajo continuado en los años de Alicia Rodríguez, Hortensia Fernández, Yolanda Cueto, Esperanza Fernández Puerta, Manuel Arias, Juan Ramón Rubianes, Manuel Fuentes Carrera, Teodosio Pardo "Oviedo", María Jesús Moreno, Francisco López Ayala, Daniel Ouviaña, Juan Manuel Moreno Cubino, Juan José Palacios, Carmen Castillo y Amelia Camblor.

"Sois los últimos de una estirpe de luchadores y pertenecéis a una generación que con un profundo sentido de comunidad contribuyó de forma decisiva a levantar y construir nuestro barrio", les reconoció el actual presidente de la asociación vecinal, Carlos Arias, en su discurso de agradecimiento. Pero la idea de los actuales directivos con este homenaje no era solo darles a esos veteranos luchadores una placa, consolidarles su número originario de socio –aunque en algunos casos se hubieran ido de la entidad hace años – y comprometer el pago de sus cuotas durante toda su vida para que mantengan su ligazón con la asociación

El reto del homenaje estaba en recoger el testigo del legado de lucha de esos veteranos y hacérselo llegar a los más jóvenes del barrio. "Que los más jóvenes sepan que en La Calzada nadie nos ha regalado nada por nuestra cara bonita, que hubo que pelear por ello y que si dejamos de pelear perderemos lo que tanto nos costó conseguir", explicó Arias tras reconocer a quienes pudieron asistir al evento que "sois nuestra mejor inspiración, nuestro mayor patrimonio".

Una placa y un número

Una pelea que continua en La Calzada como se puede ver desde hace meses en la campaña de protestas organizadas por la asociación vecinal para exigir una alternativa de accesos al puerto de El Musel que elimine el paso de más de mil camiones al día por la avenida Príncipe de Asturias. A finales de mayo de las manifestaciones se pasará a una acampada. La misma que hace más de tres décadas, y por el mismo asunto, hicieron algunos de los veteranos homenajeados.

Al encuentro fue como invitado institucional el actual edil de Atención a la Ciudadanía y Distritos, el popular Abel Junquera, pero entre los comensales también se pudo ver a otros tres miembros de la Corporación: José Ramón Tuero (PSOE), Alejandro Farpón (IU) y Olaya Suárez (Podemos).

La asociación de vecinos "Alfonso Camín", que se reivindica como la más antigua de Asturias y de las más antiguas de España, quiere hacer de la recuperación de su propia memoria elemento sustancial de su actividad de presente. Y por ello de cara al aniversario del año que viene ya se trabaja en la organización de una exposición con las fotos y documentación que se tiene desde 1967.