El criadero de Gijón, clausurado por temor a que los dueños retomen la venta de perros

La investigación de la Guardia Civil para dirimir las responsabilidades de los dueños del criadero de Serín donde se rescataron más de trescientos perros –que podrían enfrentarse a sanciones tanto civiles como penales– sigue su curso. Mientras, los animales continúan recibiendo cuidados y tratamientos para todas las enfermedades que padecen por culpa del deplorable estado en el que los tenían en una finca situada en el camino del Pasquín, en la parroquia de Serín y a las faldas del Monte Areo.

Por lo pronto, señalan las fuentes municipales consultadas por este periódico, una de las medidas que se ha llevado a cabo es la clausura total y administrativa del criadero por temor a que sus propietarios pudieran continuar vendiendo o recibiendo perros en las instalaciones. De hecho, se investigan si después de la intervención del Seprona esta semana han movido animales desde otra provincia para cumplir con los compromisos de venta que tenían pactados con anterioridad.

El caso de los perros de Serín, que mantiene a los trabajadores del Albergue municipal y a la concejalía de Medio Ambiente trabajando de forma constante, se destapó gracias a una trabajadora del centro que, como desveló LA NUEVA ESPAÑA, fue recopilando información durante meses de las prácticas que se llevaban a cabo además de la insalubridad en la que vivían los canes. Una documentación que, gracias a la mediación de una asociación madrileña, acabó llegando hasta el despacho del Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, lo que impulsó que se investigase el caso que ahora está tratando de aclarar el Seprona de la Guardia Civil. "Había verdaderas atrocidades, como cesáreas sin anestesia", explicaba a este periódico una trabajadora del criadero, que ejercía como cuidadora.

Los perros siguen recibiendo tratamientos

El hallazgo el pasado miércoles de los 339 perros –una cifra que va variando cada día porque algunas hembras estaban preñadas cuando fueron localizadas– también ha provocado una amplia reacción ciudadana de solidaridad, con llamadas constantes para ofrecerse a hacerse cargo de los animales. Decenas de llamadas y mensajes desde varios puntos de España. "Canarias, Galicia, Zaragoza, Alicante, Madrid...", señalan desde el albergue de Serín.

La evolución de los perros incautados en un criadero de Gijón, en imágenes / LNE

De momento, los perros no están en adopción, ya no solo porque todavía está en marcha la investigación judicial sino porque muchos de ellos deben recuperarse antes de sus problemas sanitarios, incluso de enfermedades contagiosas.

Algunos de los perros presentan tumores, problemas cardíacos o de piel, otitis o sarro en la boca por la suciedad en la que vivían. Otros están aislados para evitar contagios entre ellos, pero también se han detectado casos de perros con parásitos como las giardias, que podría ser contagioso para el ser humano.

No obstante, todos ellos, explican desde el Albergue municipal de Serín, están en proceso de desparasitación que podría durar alrededor de cinco días.