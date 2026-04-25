Hablan los dueños del criadero de perros de Gijón clausurado: "Estamos sufriendo una persecución; jamás les haríamos daño"

Los dueños del criadero de perros intervenido por la Guardia Civil esta semana -con más de trescientos animales en malas condiciones- han difundido un mensaje en el que denuncian ser víctimas de "una persecución constante basada en denuncias anónimas" desde el mes de septiembre. Los responsables de este centro ubicado en el camino del Pasquín, en la parroquia de Serín y a las faldas del Monte Areo, y clausurado por temor a que continuasen con la venta de canes, como avanzó LA NUEVA ESPAÑA, niegan las acusaciones.

Algunos de los perros reubicados este jueves en el Centro de Protección Animal de Gijón. / LNE

Lo cierto es que los animales recuperados por la Guardia Civil, y que se recuperan en distintos centros de la región, presentaban distintas patologías, como tumores, problemas cardíacos o de piel, otitis o sarro en la boca por la suciedad en la que vivían. A otros, incluso, tuvieron que aislarles para evitar contagios entre ellos. También se detectaron casos de perros con parásitos como las guardias, que podría ser contagioso para el ser humano.

Los responsables del centro canino, en cambio, han defendido que pueden estar "con la cabeza alta" y que todo es fruto de "una persecución". "Hemos recibido inspecciones continuas desde el Seprona, que terminaban sin encontrar nada porque no hay nada que ocultar", explican en un mensaje difundido por WhatsApp entre varios de sus contactos. Citan varias intervenciones previas en el mes de abril.

Tras "varios intentos fallidos por encontrar irregularidades", prosiguen en su escrito", el día 21 "utilizaron la presencia de parásitos (algo común en centros con zonas exteriores y que nosotros tratamos rigurosamente) para alegar enfermedades peligrosas". "Nuestros perros están vacunados, desparasitados y, sobre todo, profundamente amados", explican.

LNE

En su comunicado advierten que están tratando de ponerse en contacto con muchos de sus clientes, pues ya había trascendido que había varios afectados que en su momento habían pagado por uno de los animales y que con esta operación judicial no lo habían recibido. "Os pedimos un poco de paciencia. Confiad en nosotros, jamás haríamos daños a los pequeños, que son nuestra vida", rematan.

La denuncia de una trabajadora, clave

El caso del criadero de Serín se destapó gracias a la colaboración de una trabajadora, que recopiló imágenes, vídeos e información sobre las prácticas que se llevaban a cabo en el centro canino e informó de todo ello a una asociación de Madrid. Los animales, cuando fueron rescatados, se encontraban en deplorables condiciones. El caso llegó al Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que apremió a la Guardia Civil a intensificar las pesquisas, lo cual desembocó en un operativo del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) saldado con 339 perros liberados.

La cifra de animales va variando, pues varias de las hembras estaban preñadas. Son muchos los mensajes y llamadas desde toda España para ayudar a los animales, aunque por el momento los perros no se encuentran en adopción. Por un lado, está la operación judicial que investiga la Guardia Civil y por otra la recuperación de los canes.