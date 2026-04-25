Piden citar a Roqueñí y Lourido como testigos por el despido del exdirector de El Musel y la exgerente de Ebhisa

La defensa del exdirector de la autoridad Portuaria de Gijón, José Manuel del Arco, y de la exgerente de Ebhisa, L. H., han solicitado al juez que la presidenta de El Musel, Nieves Roqueñí, y su predecesor en el cargo, Laureano Lourido, acudan a declarar como testigos al juicio por sus despidos que han interpuesto contra Ebhisa y también contra la propia Autoridad Portuaria de Gijón. Ambos fueron despedidos de sus puestos de trabajo en Ebhisa, cuando ya no ostentaban esos cargos de responsabilidad, a raíz del informe forense de KPMG sobre la desaparición en instalaciones de Ebhisa de 120.000 toneladas de carbón propiedad de la firma Telf, que habían sido descargadas por cuenta de Natural Mining Resources 1926 (NMR).

La defensa no sólo pide que se tome declaración a Roqueñí y a Lourido, sino a los distintos miembros del Consejo de Administración de Ebhisa tanto actuales como cuando Lourido presidía El Musel. En principio, la fecha para la celebración de este juicio por despido, en el Juzgado de lo Social número 2 de Gijón, se ha fijado para el próximo 12 de mayo. Cabe la posibilidad de que el juicio finalmente se suspenda si alguna de las partes alega que los mismos hechos por los que se despidió a los dos exdirectivos portuarios se están investigando por vía penal en el Juzgado de instrucción número 1 de Gijón, en el que ambos exdirectivos figuran entre los investigados.

En el caso de los actuales miembros del consejo de administración de Ebhisa, que preside la también presidenta de El Musel, Nieves Roqueñí, y en el que hay representantes de la Autoridad Portuaria, de Arcelor, de EdP y de Tudela Veguín (socios de la terminal en la que el accionista mayoritario es el Puerto), los mismos fueron los que adoptaron la decisión de despedir a los dos trabajadores de Ebhisa con base en el informe de KPMG y a otro de un abogado del Estado.

En el caso de los consejeros que representaron al Puerto y a las mismas empresas en la etapa en la que Lourido presidió El Musel y Ebhisa, se les cita dado que uno de los argumentos para los despidos es que supuestamente no se facilitó información a los miembros del Consejo sobre el conflicto por el carbón de Telf y las gestiones que se realizaron, algo que niegan los despedidos. Entre los consejeros de esa etapa está el excargo del Principado, Isaac Pola.

En primera fila, por la izquierda, José Manuel del Arco, Laureano Lourido, Nieves Roqueñí e Isaac Pola, en un acto en el Musel en 2024. / Marcos León

Tras esta petición de la defensa de los dos despedidos, el magistrado que está al frente del juzgado de lo social número 2 de Gijón tendrá que decidir si acepta como prueba todas las declaraciones solicitadas, parte de ellas o ninguna.

Investigación penal

En cuanto a la instrucción penal del caso de la desaparición del carbón de Telf en Ebhisa, la magistrada ha decidido posponer, a petición de una de las partes, las declaraciones que se habían previsto tomar para el próximo lunes, entre ellas la del expresidente de la Autoridad Portuaria de Gijón, Laureano Lourido. La nueva fecha para tomar estas declaraciones será el próximo 29 de mayo.

Antes está previsto que se celebre, el lunes día 4, el juicio civil por el que Telf reclama 52,79 millones de euros a Ebhisa por las 120.000 toneladas de carbón desaparecido y por no haber podido acceder al cargamento –de 160.000 toneladas– descargado del buque "Berge Triglav" en octubre de 2020.