La Calzada: el corazón que late al ritmo de sus vecinos

Hablar del asociacionismo en La Calzada es recorrer más de un siglo de historia en el corazón de Gijón. Es la crónica de un barrio nacido al calor de la industria y el puerto que supo organizarse para defender algo tan sencillo y tan poderoso como una vida mejor. Ya desde los orígenes del Ateneo Obrero y la sociedad Cultura e Higiene a principios del siglo XX, el movimiento vecinal fue un motor de alfabetización y salud pública.

Ese espíritu se consolidó en 1967 con la Asociación de Vecinos Alfonso Camín, pionera en Gijón y voz firme de una identidad colectiva orgullosa. Sin embargo, la historia de esta asociación no fue siempre un camino de rosas. Hubo momentos que nos puso a prueba a todas y a todos.

Corría el año 1997 cuando el Gobierno del Principado de Sergio Marqués y el Ayuntamiento de Tini Areces decidieron abrir un centro de metadona en el barrio. Muchos recordarán la tensión de aquellos días. Se desató una fuerte reacción en contra, pero la asociación entendió algo fundamental: quienes sufrían la lacra de la droga también eran vecinos nuestros. Eran hijos de La Calzada que necesitaban cobertura sanitaria y humana.

No fue fácil. Entre 1998 y febrero de 1999 vivimos meses de una dureza extrema. Sufrimos el acoso en las calles, improperios y, lo más doloroso, manifestaciones frente a nuestros propios portales. Yo misma viví esa presión en la puerta de mi casa. Pero nos mantuvimos firmes. Frente a la fobia y el intento de invisibilizar el problema, respondimos con humanidad. Triunfó la idea de que una asociación de vecinos debe serlo de todos los vecinos, especialmente de los más vulnerables. Ese es el verdadero orgullo de este barrio.

Hoy, ese legado sigue vivo en los más de 23.000 habitantes que continuamos luchando por mejorar nuestra calidad de vida y preservar la memoria. Iniciativas como la recuperación de la revista El Arbeyal demuestran que la cultura sigue siendo clave para fortalecer el tejido social.

Al mirar atrás, no solo recordamos lo conseguido; reafirmamos un compromiso. La Calzada no se entiende sin su movimiento vecinal, y este no existiría sin la fuerza de su gente. El asociacionismo aquí no es solo historia: es el presente y el futuro de quienes creemos que, cuando un barrio se organiza, es capaz de transformar su realidad.