Crean una plataforma para recopilar información sobre el criadero de perros de Gijón clausurado: "Cuanto mejor documentados estemos, más fuerza tendremos"
Los impulsores piden la colaboración de los afectados y remarcan la importancia de "organizar una respuesta conjunta ante la supuesta actividad ilegal"
La Fundación Protectora de Animales del Principado de Asturias publicó este domingo que se ha puesto en marcha una plataforma para recoger información acerca de la actividad del criadero de perros de Serín que fue intervenido por la Guardia Civil y clausurado por temor a que los dueños retomaran la venta de animales.
Estos hechos han conllevado la creación de una plataforma desde la que buscan «organizar una respuesta conjunta ante la supuesta actividad ilegal» del criadero de perros de Serín que fue intervenido por el Seprona de la Guardia Civil, que rescató a 339 perros el pasado miércoles.
Los animales, que se recuperan en distintos centros de la región, presentaban distintas patologías, como tumores, problemas cardíacos o de piel, otitis o sarro en la boca por la suciedad en la que vivían. A otros, incluso, tuvieron que aislarles para evitar contagios entre ellos. También se detectaron casos de perros con parásitos como las guardias, que podría ser contagioso para el ser humano.
Desde la plataforma piden a los afectados que realicen un "relato cronológico detallado" desde el primer contacto que tuvieran con el criadero. "Cuantos más seamos y mejor documentados estemos, más fuerza tendremos", señalan.
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