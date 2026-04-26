Una estadounidense expone en el barrio gijonés de La Calzada su temor ante los conflictos internacionales: "Me asusta lo que está pasando"
La muestra, que estará en el Ateneo hasta el 8 de mayo, cuenta con dibujos y pequeñas figuras de Trump, Putin y otros líderes: "Me encanta comunicar lo que siento a través del arte"
Debido a la polarización creciente que sentía en su país, la artista "Patrician Art" decidió mudarse a España a finales de 2024. Se trasladó, concretamente, al barrio gijonés de La Calzada, en cuyo Ateneo ofrece ahora su exposición "Conflictos" hasta el 8 de mayo.
"Una vez estuve orgullosa de ser estadounidense, una neoyorquina de pura cepa. Tuve que escapar debido al odio y al racismo que existe en Estados Unidos bajo el mandato de Trump", manifiesta "Patrician Art", la autora de una muestra que cuenta con dibujos y esculturas de Trump, Putin y otros líderes.
"Es una exposición de carácter político con la que trato de reivindicar que toda la gente tiene que abrir los ojos. En el mundo están pasando cosas que, tarde o temprano, van a causar algo", expresa "Patrician Art", que señala que "en España ya estamos sufriendo la subida de precios, por ejemplo".
La artista estadounidense reconoce que está "muy agradecida" al Ateneo de La Calzada por poder enseñar sus obras en el que ya considera su barrio. "Me encanta comunicarme a través del arte. Estoy muy asustada por lo que está pasando y me gusta poder mostrarlo", afirma "Patrician Art", que destaca que "aquí vivo una vida de paz que me permite seguir unida al arte".
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