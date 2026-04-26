Pymar completará la limpieza de su parte de Naval en un mes

Un mes es el plazo máximo que tiene la sociedad Pequeños y Medianos Astilleros en Reconversión (Pymar) para hacer efectivas las labores de limpieza y adecentamiento de su parte de Naval Gijón, tal y como le exigió por escrito el Ayuntamiento bajo la amenaza de empezar a sancionarle si no lo hacía. Una sanción de 1.500 euros al mes. El cumplimiento de ese plazo supone garantizar que esa parte de Naval que aún no es municipal y que convive con el nuevo paseo a pie de mar habilitado en esa parte de El Natahoyo estará limpio cuando empiece el verano.

El mes de plazo concedido por el Ayuntamiento empieza a contar con la aprobación municipal del proyecto pero lo cierto es que, solo un par de días después de que Pymar entregara –lo hizo el pasado lunes– la documentación con su plan de actuación ya se pudo ver en Naval a varios operarios realizando unas primeras labores de limpieza del terreno. Y colocando contenedores y grandes bolsas donde ir recogiendo la maleza y la basura que ahora mismo había tanto en el exterior como en el interior de las construcciones.

Lo que queda del astillero

Las labores de mejora de ese espacio se van a centrar en el desbroce de todo el entorno y la limpieza de las fachadas de las edificaciones de lo que fuera el astillero de Naval Gijón y que aún se conservan en pie, con entrada principal al complejo por la calle Mariano Pola. Pymar es propietaria de algo más de 21.000 metros cuadrados en la zona de Naval. Un suelo que el Ayuntamiento le ha querido comprar como hizo con la parte que era propiedad de la Autoridad Portuaria de Gijón.

El mal estado del ámbito de Naval controlado por Pymar chocaba con ese nuevo paseo de Naval Azul abierto a la ciudadanía, que es un primer avance del futuro parque empresarial de economía azul diseñado para ese espacio en el Plan General de Ordenación (PGO) y que se está desarrollando ahora mismo a través de un plan especial.

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Además, el Ayuntamiento tiene previsto acometer la adecuación como paseo de otra franja de terreno de su propiedad en el entorno del Acuario de Poniente. También colindante con el espacio propiedad de Pymar.