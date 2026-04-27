La Federación vecinal de Gijón asume ir al Defensor del Pueblo por los accesos a El Musel: "Afecta a todo Gijón"

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Gijón asumirá la papeleta de ir al Defensor del Pueblo por los accesos al Puerto. Así lo decidió ayer la ejecutiva de la entidad presidida por Manuel Cañete, que entiende que debe ser la Federación por representar a toda la ciudad la que acuda a Madrid con una queja por un problema que es "de todo Gijón" y "no solo de un barrio". De esta forma, la FAV convocará el lunes que viene a su junta directiva para respaldar con votos la decisión adoptada esta tarde en la ejecutiva e ir trabajando en un documento conjunto para entregar en mano al organismo presidido por Ángel Gabilondo. Se entiende que dicha decisión saldrá adelante sin mayores problemas y por ello se pedirá toda la documentación pertinente al Ayuntamiento de la denuncia que ya llevó la propia alcaldesa, Carmen Moriyón, al Defensor del Pueblo el 31 de marzo. "Esto es un tema que va más allá de los camiones. Es una necesidad que El Musel tenga unos accesos segregados del resto de la ciudad", expuso el presidente de la FAV, Manuel Cañete.

La reunión de la ejecutiva de la FAV tenía más puntos del día, pero uno de los principales era la decisión de ir al Defensor del Pueblo. Una decisión que ahora sale adelante después de que el propio Defensor del Pueblo echara para atrás la citada denuncia presentada por Moriyón por la parálisis en la que mantiene el Ministerio de Transportes los comprometidos accesos al Puerto. El argumento era precisamente que tenía que ser un colectivo vecinal o cualquier vecino a título personal y no una administración quien presentara un escrito de este tipo. El Defensor del Pueblo remarcó que su cometido no era dirimir un choque entre administraciones, en este caso el Ayuntamiento y el Ministerio de Transportes, pero que, analizando el contenido de la denuncia, sí que podría "ser objeto de atención" por dicha institución si la planteaba un vecino o un colectivo.

Y eso fue lo que se acordó ayer. "Lo hemos hablado con los vecinos de La Calzada al entender que es la Federación la que tiene que promover esto al ser una entidad que representa a todo Gijón", explicó Cañete. "No son solo los camiones, son los accesos a El Puerto y todo viene derivado de un incumplimiento de una obra prometida y licitada como era el vial de Jove", resumió el líder vecinal, que ya avanzó que, efectivamente, pedirá al Ayuntamiento toda la documentación de la primera denuncia. Una documentación que el propio Ayuntamiento ya se comprometió a facilitar cuando se supo que el Defensor del Pueblo rechazaba entrar en la denuncia de Moriyón.

"Todo esto viene de un flagrante incumplimiento con la ciudad y con un despropósito que se mantiene durante 30 años", abundó Cañete, muy crítico con toda la situación. "No se puede hablar de humanizar una avenida que es una carretera nacional y por la que pasan mil camiones al día. En La Calzada se ve todo, pero los camiones pasan por Tremañes y por Pumarín y otras zonas. La solución tiene que ser global", añadió el líder vecinal, en contacto permanente con La Calzada.

Reunión con Adriana Lastra y preocupación por las fiestas de prao

La ejecutiva de la FAV también sopesa pedir una reunión con la delegada del Gobierno, la socialista Adriana Lastra. El objetivo es que Lastra les explique a los vecinos por qué cada vez que en sus protestas intentan cortar los accesos a El Musel por el Arbeyal se les deniega el permiso. Cañete elogió, por otro lado, la labor de la asociación de vecinos "Alfonso Camín" de La Calzada a la hora de canalizar las protestas por el paso de los camiones por Príncipe de Asturias. "Hacen una gran labor de permanente denuncia y ahora está lo de la acampada", dijo el presidente de la Federación vecinal.

En otro orden de cosas, en la reunión de este lunes se habló también de fiestas de prao. La Federación lamenta no saber nada de la Concejalía de Festejos y de los permisos y criterios para organizar las fiestas este verano. "Hay asociaciones pendientes de saber si se pueden hacer y en qué condiciones. Se va muy tarde y estas fiestas son un elemento fundamental para hacer vida en los barrios. Son patrimonio cultural", analizó Cañete. "Debemos tener claridad en los condicionantes técnicos, de seguridad y en los horarios", zanjó.