Nuevas barandillas para el paseo de Naval Gijón

Los trabajos en los antiguos astilleros de Naval Gijón, un espacio de disfrute para los vecinos a la espera de su transformación como polo económico vinculado a la economía azul, sigue su curso con la llegada de las nuevas barandillas, que se suman a los bancos de granito instalados ya hace unos meses.

Desde su apertura al público el pasado año son miles los gijoneses que atraviesan esta zona cuyo desarrollo ya está en marcha con la publicación del plan especial. Un proyecto de ciudad que celebró hace unas semanas una reunión con distintos representantes de la ciudad para afianzar el planteamiento.