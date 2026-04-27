Nuevas barandillas para el paseo de Naval Gijón
Los trabajos en los antiguos astilleros de Naval Gijón, un espacio de disfrute para los vecinos a la espera de su transformación como polo económico vinculado a la economía azul, sigue su curso con la llegada de las nuevas barandillas, que se suman a los bancos de granito instalados ya hace unos meses.
Desde su apertura al público el pasado año son miles los gijoneses que atraviesan esta zona cuyo desarrollo ya está en marcha con la publicación del plan especial. Un proyecto de ciudad que celebró hace unas semanas una reunión con distintos representantes de la ciudad para afianzar el planteamiento.
- Los jubilados nacidos entre 1960 y 1970 podrán solicitar hasta el 100% de su pensión
- Adiós a la Zona Baja en emisiones (ZBE) tras la decisión del Tribunal supremo: avala la anulación
- Una casa embargada, un ictus, sin relación con familiares cercanos y dos pistolas; así se fraguó la trágica decisión del matrimonio de Lena: 'Repetían que se iban a pegar un tiro para quitarse de en medio
- Multado con 200 euros un motorista en autovía que circulaba a la velocidad adecuada, pero llevaba la v-19 renovada: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Un autobús al que no llegó y un hombre que la recogió en su coche: el caso de la agresión sexual de Lena centra la investigación en el recorrido de la víctima desde Benavente
- Adiós a la decisión de las multas de las Zonas Bajas en Emisiones: el Tribunal Superior de Justicia lo confirma
- Tensión en el Tartiere: ¿qué fue lo que sucedió con Carmo, jugador del Real Oviedo, y un aficionado?
- Columbiello, estremecido por el drama del matrimonio que decidió quitarse la vida disparándose en la cabeza: 'Nadie merece acabar así