El Santa Olaya abre las inscripciones para su "campus multiactividad" de verano en Gijón: ofrece más de 500 plazas

El Club Natación Santa Olaya ya ha abierto el plazo para inscribirse en su campus semanal de verano, que se desarrollará en las siete semanas que van del 22 de junio al 7 de agosto y que ofrece más de 500 plazas. Hay actividades para niños de 5 a 13 años y para jóvenes de 14 a 16 años.

El campus de verano del Santa Olaya contará con un amplio programa de citas en las instalaciones del club y en el entorno de la playa del Arbeyal. Cada actividad estará adaptada a las edades de los niños, que pueden ser socios o no socios. Habrá actividades acuáticas, deportes de raqueta, de equipo, alternativos, actividades en el medio natural, retos y desafíos cooperativos y expresión artística.

"Con la perspectiva de favorecer la conciliación de las familias hemos ampliado nuestra oferta con los servicios de desayunos, comidas, madrugadores y horario de recogida flexible", destacan desde el Club Natación Santa Olaya.

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Más allá de esta iniciativa, el club también ofrecerá este verano su campus de tecnificación de natación para niños de categoría benjamín o alevín del 20 al 25 de julio.