Los vecinos de La Calzada llevarán la queja por los camiones al Defensor del Pueblo: "Es un asunto de máxima sensibilidad"

La asociación vecinal "Alfonso Camín" de La Calzada presentará una queja formal ante el Defensor del Pueblo por los problema de salud pública que genera el paso de más de mil camiones al día por la avenida Príncipe de Asturias y la falta de soluciones a esa situación tras la paralización del proyecto de vial de Jove soterrado y la ausencia de un nuevo plan de accesos al puerto de El Musel. La asociación municipal acudirá al Defensor del Pueblo "de manera independiente" y con el "objetivo de garantizar que esta iniciativa se mantenga al margen de cualquier instrumentalización política y que, por encima de cualquier otro interés espurio, lo que prime sea de verdad la defensa de la salud de los vecinos y vecinas".

La Alcaldesa , la forista Carmen Moriyón, presentó personalmente en marzo en la oficina del Defensor del Pueblo, una queja por la "inacción" ministerial en este asunto. En su respuesta, desvelada ayer por LA NUEVA ESPAÑA, el Defensor del Pueblo indica que no puede tramitar demandas de una administración contra otra en su ámbito competencial y que la apertura de un expediente debe partir de una petición vecinal. Ante esta situación, el Ayuntamiento ofrece sus servicios jurídicos y toda la documentación recopilada a quien quiera presentar la queja.

A la asociación vecinal de La Calzada –que lleva meses en una campaña de movilización en la calle contra el paso de camiones–le ha generado "profunda preocupación y malestar" que desde el equipo de gobierno no se les hubiera informado de manera directa de la respuesta del Defensor del Pueblo "en un asunto de máxima sensibilidad para nuestro barrio". Y también les llama la atención el "desconocimiento" de los asesores jurídicos municipales sobre el funcionamiento de la institución.

Cabecera de la manifestación contra el tráfico pesado por Príncipe de Asturias, que recorrió las calles de Gijón desde La Calzada a la plaza Mayor. / Marcos León

Al margen del recurso al Defensor del Pueblo, la asociación que preside Carlos Arias adelanta que "emprenderá todas las acciones que considere oportunas" para sacar los camiones del barrio y exigirá a todas las administraciones "las inversiones necesarias" para reducir la contaminación . "La salud y la calidad de vida de la gente de La Calzada no pueden seguir siendo relegadas", explican como reflexión final de su comunicado público.

En la ejecutiva de la FAV

La respuesta del Defensor del Pueblo será motivo de debate en la reunión de la ejecutiva de la Federación de Asociaciones Vecinales (FAV), prevista para esta tarde y donde también se analizarán las alternativas de nuevas movilizaciones. Se decida lo que se decida , lo que tiene claro el presidente de la FAV, Manuel Cañete es que el Ayuntamiento "debe explorar recursos jurídicos contra la paralización de una obra tan necesarias" y ejecutar "acciones claras dentro de sus competencias que minoren o eliminen los peligros y el ruido de este paso por una zona urbana tan poblada". Cañete también le pone deberes a la Autoridad Portuaria: "asumir dar soluciones habida cuenta de que en su día no asumió esa responsabilidad por falta de recursos. Los beneficios adquiridos desde entonces deberían revertir en mejoras para la ciudad".

Las críticas del PSOE de Gijón

Por otra parte, para Carmen Eva Pérez, portavoz del Grupo Municipal Socialista, la respuesta del Defensor del Pueblo es la confirmación de "la falta de liderazgo y responsabilidad" de Carmen Moriyón al frente de la Alcaldía. "Ser alcaldesa de Gijón es algo más que acudir a la Bendición de las Aguas y a la feria taurina", sentenció Pérez para quien el viaje a Madrid de Moriyón solo fue una excusa para "no dar la cara ante los vecinos" que ese mismo día tenían un debate sobre el asunto con la participación de varios políticos.

"La actitud de la alcaldesa tiene mucho de impostura y poco de esfuerzo y buena fe", entiende la portavoz socialista que le exige a Moriyón que utilice sus competencias en materia de tráfico y medio ambiente que debería ejercer para buscar soluciones al paso de los camiones por la avenida Príncipe de Asturias.