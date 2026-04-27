La vuelta de la Semana Negra al oeste de Gijón impulsa la ampliación de un nuevo aparcamiento

La Semana Negra llega con cambios este año. El principal, su ubicación, pues se celebrará en el entorno del Arbeyal. Esto, ya de por sí, también desencadenará cambios en la zona, como la "pérdida" del parking, donde se situarán las atracciones, como desveló hace unas semanas LA NUEVA ESPAÑA.

El Ayuntamiento ha comenzado ya los trabajos de adecuación para habilitar un aparcamiento provisional en las inmediaciones del campo de fútbol del Gijón Industrial. El objetivo, paliar la carencia de estacionamiento durante la cita. El gobierno local opta por ubicar las atracciones en el parking del Arbeyal para minimizar las molestias por ruido a los vecinos de La Calzada.

El evento tendrá lugar del 3 al 12 de julio. Desde el Ayuntamiento también se reforzará el servicio de transporte público hacia la zona, además de acondicionar un terreno cerca del campo de Santa Cruz, donde juega el Gijón Industrial para facilitar el aparcamiento.

La distribución de los espacios y las medidas tanto para garantizar la seguridad y la limpieza en el entorno del Arbeyal como para ofrecer alternativas de transporte público y estacionamiento fueron motivo de debate hace varias en una reunión en la sede vecinal de La Calzada a la que asistió el concejal de Infraestructuras Urbanas y Rurales, Gilberto Villoria.

El reparto de espacios sobre el que se trabaja fija una zona de terrazas en primera línea de playa, mientras que la actividad hostelera se concentraría en el entorno de la sede de la Empresa Municipal de Aguas (EMA). El plan contempla que la actividad cultural —con los puestos de las librerías y las carpas donde se desarrollan exposiciones o presentaciones de libros— esté en la parte del paseo más cercana al acceso a la playa por la calle Pachín de Melás.