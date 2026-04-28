Un convenio con el Museo de Historia Natural de Nueva York, una limpieza del fondo marino o una jornada de "Paga lo que quieras": el Acuario de Gijón festejará a lo grande sus 20 años en los próximos meses

Desde un convenio de colaboración con el Museo de Historia Natural de Nueva York a una limpieza del fondo marino en el Puerto Deportivo o una jornada especial llamada "Paga lo que quieras". El Bioparc Acuario de Gijón ha diseñado un ambicioso calendario para conmemorar sus 20 años, un catálogo de iniciativas que combinan proyección internacional, sensibilización ambiental y participación ciudadana. "Perseguimos ser una referencia en la divulgación, la conservación y la investigación marina", reivindicó este martes Alejandro Beneit, director del Acuario, durante la presentación de las distintas actividades que se celebrarán próximamente.

Una de ellas, de hecho, ya tuvo lugar el mes pasado, con la introducción en el Gran Oceanario de una cápsula del tiempo repleta de recuerdos o deseos medioambientales. También había un ejemplar de LA NUEVA ESPAÑA. El 15 de mayo tendrá lugar un acto muy especial: la firma de un acuerdo con el Museo de Historia Natural de Nueva York. Una delegación tanto del Acuario como del Ayuntamiento viajará a Estados Unidos para formalizarlo. "Somos instituciones que nos dedicamos a la ciencia, a la divulgación y tenía mucho sentido colaborar", indicó Alejandro Beneit, que también destacó el "trabajo riguroso y sostenido" del Acuario en estas dos décadas.

El 6 de junio habrá una acción medioambiental junto al Puerto Deportivo de Gijón. Se limpiará el fondo del mar en el dique curvo de Fomento en una cita en la que participarán la Federación de Buceo, Cruz Roja o los Grupos Especiales de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil, entre otros. También se desarrollarán talleres familiares y actividades infantiles. Será en esa fecha porque el 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente y el 8, el de los Océanos.

El 20.º "cumpleaños" del Acuario se celebrará a lo grande el 10 de junio con un acto al que acudirán autoridades y colaboradores, mientras que el día 29 será la iniciativa más curiosa de esta festiva agenda. Bajo el nombre "Paga lo que quieras", la entrada será gratuita para los visitantes, que pagarán a la salida lo que decidan. Un "regalo" simbólico pero a la par importante, pues lo recaudado se destinará a la Fundación Bioparc y al Centro de Recuperación de Animales Marinos de Asturias (CRAMA). Esa jornada, además, el horario de apertura se ampliará.

En julio se inaugurará una exposición temporal, "El Acuario Oculto", en una zona de Gijón aún por fijar. Se mostrarán fotografías y textos para dar a conocer cómo funciona internamente el Acuario: la labor de los acuaristas, el mantenimiento y filtrado, la alimentación de las especies... "Estos 20 años no son la meta, son las bases para continuar trabajando y seguir siendo un Acuario útil para la ciencia, la ciudad y el océano", manifestó Alejandro Beneit.

Por la izquierda, Marcos Da Rocha, Susana Acle, Flor Guardado, Jorge González-Palacios y Alejandro Beneit, este martes en el auditorio del Bioparc Acuario de Gijón. / LNE

"El Acuario es una de las joyas de la corona de Gijón", aseguró Jorge González-Palacios, concejal de Relaciones Internacionales y Juventud, que ensalzó que el programa que plantea el equipamiento para este aniversario incluye parte "lúdica, cultural y divulgativa". "Un Acuario no se mide solo por el tamaño de sus tanques o el número de especies o visitantes, sino sobre todo por su capacidad de generar emociones a los visitantes y por el compromiso con el entorno marítimo que se llevan", afirmó el edil forista, que animó a "seguir trabajando en el posicionamiento del Bioparc Acuario a nivel internacional".

Alejandro Beneit también apuntó que Gijón albergará en 2028 el "Directors' Days", un congreso impulsado por la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA). "Más de 300 directores de zoos y acuarios del mundo vendrán a hablar sobre conservación y avances en el sector", sostuvo Beneit. Asimismo, el Acuario está en conversaciones de cara a colaborar con el Oceanográfico de Mónaco y con la Fundación Príncipe Alberto II y en próximas fechas habrá una reunión con "SeaWorld", de Florida. Y se colaborará con un hospital de San Agustín de la Florida. "Aquí tenemos una tortuga muy especial que ha levantado mucha curiosidad en el mundo científico porque no suele estar por estas latitudes", culminó el director del Acuario.