La crisis de Ormuz apenas afecta al Puerto de Gijón, con sólo un 15% de tráficos con destino u origen en Asia, señala la presidenta de El Musel
El presidente de la Asociación para el Progreso de la Dirección alerta de que la incertidumbre generada es "el principal enemigo de las decisiones de inversión" de las empresas
La crisis por la guerra en Irán, con el cierre del estrecho de Ormuz y riesgos para la navegación en el Mar Rojo -por el que pasan los barcos que atraviesan el canal de Suez- apenas está afectando a los tráficos en el puerto de El Musel, según explicó este martes su presidenta, Nieves Roqueñí, durante la jornada sobre geopolítica y su impacto en la empresa asturiana que se celebró en el salón de actos de la Autoridad Portuaria de Gijón, organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección.
"Al Puerto nos está afectando poco. El año pasado solamente tuvimos un 15% del tráfico en rutas con Asia que pueden verse afectadas en Oriente Medio. Nuestros tráficos tienen que ver más con el Atlántico", así como con el aprovisionamiento de minerales de Australia y Sudáfrica, explicó la presidenta de El Musel.
En cuanto al tráfico de contenedores, tampoco se ve especialmente afectado dado que El Musel es fundamentalmente un puerto donde se envían contenedores a otros para su transbordo, sin formar parte de las grandes rutas que tocan los puertos asiáticos.
El alza en los precios de los fletes, por el incremento de los costes de combustible, tampoco está repercutiendo en un descenso de los tráficos, agregó Roqueñí. "Somos un puerto granelero por excelencia, el primero de España y a nosotros nos afecta más la situación coyuntural de ArcelorMittal, la descarbonización, ese tipo de cuestiones. Entonces, este conflicto de momento no se está notando", señaló en referencia al descenso de un 24,7% de los tráficos de El Musel en el primer trimestre del año.
Inversiones
Si la situación geopolítica no está teniendo especial incidencia en El Musel, si está resultando preocupante para las empresas asturianas. En palabras del presidente en Asturias de la Asociación para el Progreso de la Dirección, Javier Sáenz de Jubera, "es una situación preocupante, porque añade incertidumbre y para las empresas la incertidumbre es el principal enemigo de las decisiones de inversión".
Por eso, Sáenz de Jubera opinó que "hoy más que nunca, anticiparse es una condición para competir".
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