Humanidad en tiempo de cúbit

Vivimos un tiempo que parece escrito por la ciencia ficción y, sin embargo, se despliega en nuestra vida cotidiana con una naturalidad inquietante. La inteligencia artificial ya no es una promesa: es presente. La computación cuántica asoma como el siguiente salto, capaz de transformar lo que entendemos por conocimiento, seguridad o incluso realidad. Todo avanza a una velocidad que deslumbra. Pero en medio de esta aceleración, conviene preguntarse: ¿qué lugar ocupa lo humano?

La inteligencia artificial nos reta a redefinir el trabajo, la creatividad y la toma de decisiones. Automatiza tareas, optimiza procesos y amplifica nuestras capacidades. Pero también nos coloca frente a un espejo incómodo: ¿qué nos hace insustituibles? No es la eficiencia, ni la rapidez, ni la precisión. Es la capacidad de cuidar, de acompañar, de sostener la incertidumbre compartida. Es la empatía que no se programa, el vínculo que no se calcula.

La revolución cuántica promete resolver problemas hoy inabordables, desde el desarrollo de nuevos fármacos hasta la optimización de sistemas complejos. Habla en el lenguaje de lo infinitamente pequeño para impactar en lo inmensamente grande. Sin embargo, esta potencia tecnológica exige una ética a la altura. No todo lo posible es deseable, ni todo avance es progreso si deja atrás a quienes más necesitan ser incluidos.

En este contexto, reivindicar la proximidad no es un gesto nostálgico, sino profundamente político. Apostar por lo cercano, por lo cotidiano, por lo que sucede en los barrios y en los márgenes, es recordar que la vida no ocurre en los algoritmos, sino en las relaciones. En una conversación sin prisa, en una mano que acompaña, en una comunidad que se organiza para que nadie quede fuera.

La tecnología puede, y debe, estar al servicio de estas realidades: ayudarnos a detectar necesidades, optimizar recursos y conectar oportunidades. Pero nunca sustituirá la mirada que reconoce a la persona ni el compromiso que se construye desde la presencia.

Quizá el mayor desafío de esta era no sea crear máquinas más inteligentes, sino sostener una humanidad más consciente. Recordar que el progreso no se mide solo en capacidad de cálculo, sino en capacidad de cuidado. Porque, entre algoritmos y qubits, lo que nos sostendrá será el vínculo, la presencia y la humanidad que decidamos ser.