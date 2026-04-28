"Nuestra posición respecto a Indra es de colaboración; creo que es más inteligente que crear duplicidades", señala en Gijón el director de Santa Bárbara

El director de la fábrica de General Dinamics-Santa Bárbara, Raúl Marcos, defendió este martes la "complementariedad" entre Santa Bárbara e Indra durante su participación en una mesa redonda en El Musel, en el marco de una jornada organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección sobre geopolítica y su impacto en la empresa asturiana.

"Respecto a Indra y Santa Bárbara, se dice mucho, quizás demasiado. Nuestra posición ha sido muy clara desde el principio. Tenemos una perspectiva, un enfoque de colaboración, de complementariedad. Creo que es más inteligente este enfoque que el de crear duplicidades y, considerando el volumen de mercado que hay ahora mismo, creo que es la estrategia más razonable para cumplir con el objetivo que es suministrar estos vehículos al Ejército. La industrialización es una consecuencia de este objetivo", señaló Raúl Marcos.

El director de Santa Bárbara consideró que hay un buen número de vehículos militares reemplazables o modernizables, consecuencia de que hasta este momento los presupuestos de Defensa en España habían sido "tradicionalmente parcos" y que esa modernización requerirá un plan industrial "a muy largo plazo".

En la jornada también participó el presidente de Urovesa, Justo Sierra. Los directivos de ambas industrias del sector del armamento expresaron visiones contrapuestas respecto a la concentración del sector en Europa.

Para Justo Sierra "el reto es dimensionar la industria, hacer que sea escalable y que dentro de unos meses podamos estar hablando de una industria mucho más consolidada, menos fragmentada en Europa", para lo que es imprescindible cuidar la cadena de suministro con proveedores fabriles como los que hay en Asturias y Galicia. También apuntó que la concentración vendrá de la mano de la propia industria, para lo que puso como condición que sea un proceso estratégico, no reversible con una fragmentación si en una década baja el nivel de inversión en Defensa.

En cambio, Raúl Marcos, considera muy complejo alcanzar la concentración que existe en EE UU, ya que en Europa "somos 27 países con presupuestos y sesgo político totalmente distinto y tratar de concentrar, de capitalizar los procesos de industria en determinadas empresas que no quiero nombrar yo creo que va a ser cada vez más complejo".

Parte de los asistentes a la jornada. / Juan Plaza

El presidente de Idesa, Jesús Alonso, por su parte, aludió a la transición energética, considerando que "tal y como la hemos conocido ha desaparecido". En ese sentido, apuntó que el petróleo seguirá siendo necesario y que "hemos cerrado 26 refinerías de petróleo en los últimos 5 años en Europa. Ahora las echamos de menos", considerando que el modelo a seguir es el de EE UU, donde no se han cerrado refinerías.

Hidrógeno verde

Alonso también defendió la autosuficiencia energética de Europa, reivindicó la construcción de parques eólicos marinos pese a las quejas de los pescadores y opinó que sólo dos proyectos de hidrógeno verde van a salir adelante al ser rentables, uno en el sur de España, impulsado por Moeve, y otro en La Robla.

La presidenta de FADE, María Calvo, reclamó ser "muy ágiles" en el fortalecimiento de las redes eléctricas y eliminar "burocracia". El director de Asturex, Bruno López, insistió en que las empresas que pervivirán son las que diversifiquen mercados más allá de los de la UE y recordó que el año pasado Asturias perdió 300 millones de euros en exportaciones a Alemania. Pablo Coca, director general de CTIC, por su parte, instó a tomar medidas para anticiparse al impacto de los ordenadores cuánticos, que dentro de unos años podrán descifrar todos los encriptamientos actuales.