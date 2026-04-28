Vecinos de La Estrella se niegan a pagar por la revocación de la subvención hasta que el constructor acabe la fachada de la segunda torre

Vecinos de La Estrella se están negando a abonar las cantidades que les correspondería a cada una de las 256 viviendas por el expediente abierto por el Principado para revocar la subvención de 2.467.100,48 millones de euros del Programa de Rehabilitación Energética de Edificios (PREE) que había concedido a la comunidad en octubre de 2023 para la rehabilitación de las fachadas y cubiertas de ambas torres. Antes de pagar, reclaman que la constructora ovetense a la que se adjudicó el contrato, culmine la obra en la torre que aún tiene pendiente. También afirman que en la última junta de propietarios no se aprobó anticipar ese pago a la constructora.

El martes de la semana pasada se celebró una junta de propietarios, en la que el administrador de la comunidad y el director general de la empresa constructora indicaron a los asistentes que creen que finalmente se podrá cobrar la ayuda, pero no lo garantizaron. La comunidad, a través de un bufete de abogados de Oviedo, ha presentado alegaciones ante la Consejería de Vivienda, desde la que se vincula el expediente para revocar la subvención con el incumplimiento del plazo máximo para ejecutar la obra, tras haber concedido una prórroga a la comunidad. Debería de haber estado terminada el pasado mes de octubre, según la Consejería, mientras que la empresa se compromete a finalizarla antes del 30 de junio, señalando que esa es la postura que ha venido defendiendo la comunidad en escritos presentados ante la administración.

En la junta de la semana pasada el administrador de la comunidad indicó a los vecinos que les remitiría una carta para que eligieran la alternativa para afrontar el pago de esos 2,46 millones de euros a la constructora. La carta ya enviada ofrece tres alternativas a cada vecino: pagar al contado con un descuento del 2,5% por pronto pago, pagar a seis meses sin intereses, o a diez años con un préstamo al 4,10% de interés y el primer año de carencia.

Andamios en la torre aún en obras. / Marcos León

Para la mayor parte de los vecinos esto supone abonar 9.684,56 euros en seis plazos sin intereses; abonar al contado 9.466,65 euros, o suscribir un préstamo a diez años con una cuota mensual de 34,19 euros el primero y de 98,51 euros los siguientes, lo que supone que al final del préstamo quien lo suscriba habrá pagado 11.049,36 euros, incluyendo intereses. La factura no será igual para todos. En lugar de los 9.684 euros, para dos de las ocho puertas de cada edificio la nueva derrama rondará los 11.000 euros al ser pisos mayores. Para los apartamentos que hay en las plantas superiores, de una habitación, rondará, en cambio, los 5.000 euros.

En la comunicación que les ha enviado, el administrador da a los vecinos hasta este jueves para que elijan, señalando que los que no contesten dará por hecho que se acogen al préstamo a diez años, que se suscribirá a nombre de la comunidad con una entidad financiera.

El dinero que tendrán que abonar por la pérdida de la subvención a la derrama a la que ya han tenido que hacer frente para pagar el resto de esta obra tasada en unos 7 millones de euros; unos 24.500 euros para la mayor parte de las viviendas y 29.000 para las de mayor tamaño.

Idae

Entre los vecinos hay quien ya da por perdida la subvención, tras haber realizado sus propias consultas con la administración autonómica. La información que han recibido los vecinos de sus representantes es que la administración estaba dispuesta a dar "un trato especial" en cuando a los plazos a esta obra por su magnitud. Desde la Consejería de Vivienda del Principado se ha desmentido ese extremo. Desde la Consejería se indicó el martes de la semana pasada que "si a los vecinos se les ha dicho que ‘no había problema con los plazos’ o que la situación actual es responsabilidad de la Administración, esa información es incorrecta" añadiendo que "a partir de aquí, cada vecino y vecina debe valorar con información veraz qué ha fallado y dónde están las responsabilidades".

El director general de la empresa constructora avanzó por su parte en la última junta que no sólo se podrá impugnar judicialmente la revocación de la subvención por el Principado, al considerar que no es proporcional, sino también apelar directamente al Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (Idae), del que manan estas ayudas europeas canalizadas a través del Principado.