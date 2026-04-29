Gijón propone reformar el protocolo anticontaminación de la zona oeste para agilizar la respuesta ante posibles episodios

El Ayuntamiento de Gijón, a través del Consejo Sectorial de Medio Ambiente, propuso este miércoles una reforma integral de los criterios de activación del protocolo de la zona oeste del municipio. El objetivo principal es dotar a la ciudad de una herramienta que permita una respuesta más rápida y coordinada ante episodios de contaminación. El concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Rodrigo Pintueles, defendió la necesidad de esta actualización para ajustar la normativa municipal al contexto actual. Según explicó el edil, “se trata de adaptar las herramientas de las que dispone el Ayuntamiento a la realidad actual, incorporando mejoras que nos permitan anticiparnos y actuar con mayor rapidez ante episodios de contaminación”.

Entre las novedades técnicas de la reforma, destaca un sistema de activación menos dependiente de la meteorología y la implementación de la activación automática a las 24 horas en supuestos específicos. Pintueles subrayó que la meta es clara: “Queremos un protocolo más ágil, más claro y más eficaz, que permita actuar antes y con mayor seguridad para proteger la salud de los vecinos”.

Asimismo, el edil incidió en que “es fundamental dotarnos de mecanismos más objetivos y operativos, que aporten seguridad en la toma de decisiones y refuercen la confianza de los ciudadanos en la gestión ambiental”, apostando por “seguir avanzando desde el rigor técnico y la colaboración con todas las administraciones implicadas”.

En la reunión también se presentaron los resultados del estudio de partículas en la zona oeste, que confirman la influencia industrial, y se anunció una nueva estación de control en el Parque Tecnológico. Otros asuntos tratados incluyeron los estudios de ruido en Serín y Cabueñes, la inversión de 1,5 millones de euros en el mantenimiento de cauces fluviales y la finalización de la obra civil en los proyectos Piles Natural y Gijón Ecoresiliente. Finalmente, se reafirmó la voluntad de Gijón de optar a ser “Ciudad Verde Europea 2029”.