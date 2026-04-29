José Miguel Doval Sánchez, presidente de la Real Sociedad Canina de España: "Lo de Serín no era un criadero, sino un caso de explotación y maltrato animal"

José Miguel Doval Sánchez (Murcia, 1968) es el presidente de la Real Sociedad Canina de España, una entidad nacional fundada en 1911 cuyo fin es trabajar por el fomento y la mejora de las razas caninas en el país, así como difundir la cultura del perro, la defensa del bienestar animal y la cría responsable. Analiza el caso del criadero desarticulado por la Guardia Civil en el que se rescataron más 300 perros en Serín.

¿Cómo valora lo sucedido en el criadero de Serín?

Es un horror que haya quien todavía crea que los perros pueden ser un simple objeto de negocio. Y no solo eso, porque incluso una cría basada en un criterio económico se puede hacer en unas condiciones diferentesa las de estas personas. Esto nos parece una situación generalizada de maltrato a los animales a los que no se les tenía ningún aprecio, ni cuidad nada más que como herramientas de producción.

Se describió el negocio como "una fábrica"

Cuando hay casos así se dice que los responsables no son criadores, sino ganaderos. Mi opinión es que ni siquiera ese término está bien usado. Un ganadero, aunque críe para producir, puede hacerlo con ética. Independientemente de si se está o no de acuedo con la cría para obtener un beneficio, por lo menos se debe tener a los animales en unas mínimas condiciones digas. En este caso, ni eso. Ni siquiera creo que se les pueda comparar con una fábrica porque, quien tiene una fábrica, cuida de la maquinaria y sus operarios. Esto era abuso y explotación de animales.

¿Tiene conocimiento por la prensa o más directo?

Además de por los medios, tuvimos contacto directo con personas que participaron en el rescate. Es el caso de Alejandra Mier, que es quizás la persona que más ha trabajado en esto como responsable de la Fundación de Protectora de Animales del Principado. También, con criadores socios nuestros, que desde el primer momento prestaron ayuda. No hay entidad capaz de asumir a más de 300 perros y más con hembras en sus últimos días de su embarazo. Esos criadores contactaron con Mier para ayudar en los primeros días y a tener esos cachorros.

Emitieron un comunicado desvinculándose del criadero. ¿Les conocían?

No nos desvinculamos para mirar a otro lado. Aunque tengamos mecanismo de control y códigos éticos y de buenas prácticas después la mayor parte de la cría es entornos particulares. Nuestros controles tienen unos límites.

Prosiga.

No queríamos decir que esto no fuera con nosotros. Ovejas negras puede haber en cualquier lado. Comprobamos que estas personas sí tuvieron algunos perros, sobre todo perros que trajeron de fuera, inscritos en nuestros libros. Sin embargo, desde hace bastante tiempo no los registraban con nosotros, probablemente porque nuestras exigencias son cada vez mayores. Tenemos controles de todo tipo, como cada cuanto tiempo puede una hembra tener una camada o cuántas puede tener en su vida. Esas cosas no van con alguien que explota a los animales y los usa para sacar un rendimiento casi por encima de sus posibilidades naturales.

Cuente más.

Por lo que parece registraban sus cachorros en otras entidades seguramente con exigencias menores. Encontraban así una vía más fácil para dar unos perros con unos papeles y un pedigrí distinto al nuestro. Para nuestro disgusto, vimos que usaban nuestro nombre para promociar que daban perros con pedigrí.

¿Hablaríamos de estafa?

Para eso una persona tendría que denunciar que pensara que iba adquirir un perro con una documentación y le dieran otra. Desgraciadamente, aunque tenemos 115 años de existencia, hay mucha gente que no solo no conoce la Sociedad Canina, sino que desconoce qué es un pedigrí, lo que hay detrás y cómo distinguirlo. Un pedigrí no es snobismo o moda, sino un trabajo de muchos años. Haremos una campaña divulgativa más grande en ese sentido.

¿Cree que es uno de los casos más gordos de España?

Es un caso muy llamativo por el número de perros requisados y las condiciones. No sé si será el más grande. Recuerdo un caso de un criadero cerca de Madrid al que se le requisaron 270 perros de raza pequeña. Suelen ser este tipo de razas porque necesitan menos manutención y comercialmente están de moda.

La cría es otra cosa.

La gente debe entender que eso no era un criadero, era un caso de explotación y maltrato animal y de personas que considero que son unos estafadores en todos los sentidos. En el sentido ético, por lo que vendían al público en redes sociales y después lo que daban. La cría responsable es otra cosa diferente y el lucro nunca nunca puede ser el fin primordial.