El "Norwegian Star", con capacidad para más de 2.000 pasajeros, hace escala en Gijón

Gijón sigue recibiendo cruceros. Este miércoles le tocó el turno al Norwegian Star, de la compañía Norwegian Cruise Line, que atracó por la mañana en el puerto de El Musel. El buque tiene capacidad para 2.348 pasarejos y para 1.031 tripulantes.

La embarcación tiene 294 metros de eslora y 8,20 metros de calado. Llegó del puerto de La Coruña y puso rumbo por la tarde al de Bilbao.

El siguiente barco en llegar será el Europa 2. Se le espera entre el 4 y 5 de mayo. Tiene capacidad para 516 pasajeros y para 370 tripulantes. Llega desde Bilbao y luego pondrá rumbo a Burdeos, en Francia.