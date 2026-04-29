Los perros del criadero ilegal de Gijón, una semana después de su rescate: varias perras de parto y las primeras familias recogiendo los cachorros que compraron

Acurricadinos al calor del vientre de su madre, agitando el rabo y conociendo a nuevos compañeros recién nacidos. Así se encuentran los perros del criadero ilegal de Serín, justo una semana después del gran operativo de la Guardia Civil para desarticular un negocio en el que se rescataron 339 animales en muy malas condiciones. La cifra creció en los últimos días al haber parido varias perras preñadas con la ayuda de los voluntarios. El día después del operativo unos doscientos canes partieron a Madrid y el resto se repartieron por Asturias. Fueron a parar a los albergues de Gijón y Oviedo, a casas de acogida especializadas y al refugio de Siero.

LA NUEVA ESPAÑA visitó ayer este enclave donde se dio un hogar provisional a muchas hembras a punto del parto. "Están mucho mejor. Aquello era una verdadera fábrica de cachorros", asegura Alejandra Mier, directora del Centro de Protección de Animales de Gijón y secretaria de la Fundación Protectora de Animales del Principado de Asturias, entidad que gestiona las instalaciones de Siero.

El refugio de Siero da techo ahora a unos 60 perros. Muchos de ellos son hembras y sus cachorros, que apenas pesan unos pocos gramos y aún buscan a tientas con los ojos entrecerrados como enchufarse a la barriga de sus madres para mamar. Tras siete días de mucho trabajo para acomodarlos a todos, explica Mier que la cosa va ahora más rodada. Ya hay mascotas, de hecho, saliendo a sus hogares definitivos.

Aunque por ahora no hay adopciones para el público general, se entregan aquellos perros cuyos dueños pueden demostrar que lo son. Se les pide el contrato de compra y recibos de pago. Han salido animales para Salamanca, Vigo y Oviedo y hoy saldrá otro para Madrid y el jueves otro a Valladolid. "Hay cachorros con microchip y esos son los que vamos entregando. Habrá un goteo constante", concreta Mier.

El proceso es complejo. Aunque hay perros chipados, el dispositivo carece de información para contactar con los dueños. Es vital que sean ellos los que avisen al refugio. Las familias tienen que firmar también un documento en el que se dan por enterados sobre su situación. Es decir, que vienen de un criadero investigado aún por la Guardia Civil y que el asunto puede desembocar en un proceso judicial. Proceso en el que los dueños del criadero podrían, supuestamente, afrontar responsabilidades civiles y penales. "Nuestro siempre es el bienestar animal", recalca Mier.

Por eso, aunque hay familias que ya se han puesto en contacto hay entregas que se demorarán. Serán aquellas que afecten a perros recién nacidos. "Los más pequeños tienen que estar dos meses con su madre, aunque también hay algunos que ya están separados de ella", agrega Mier. Hay más vericuetos porque hubo quien pagó por canes aún no nacidos. Es decir, dieron dinero por una mascota de una raza concreta. "Es un asunto complicado y aún no nos hemos puesto con ello", añade la responsable.

Mier insiste en que aún no hay adopciones. Para eso, aún falta. La concejalía de Medio Ambiente estudia declarar a estos perros como animales desamparados. El Consistorio entonces asumiría su tutela y se agilizarían las adopciones. "Ponemos todas las velas a todas las religiones para que eso se pueda hacer. Sabemos que los procesos administrativos llevan su tiempo", dice Mier.

Por si acaso, se exploran alternativas como la preadopción. O sea, que las familias acojan hasta que la adopción pueda ser firme con todas las de ley. Esta fórmula podría facilitar distribuir los animales en hogares en lo que el proceso judicial se resuelve. "Nos parece impensable que puedan volver al criadero, pero la Justicia es muy garantista y por si acaso", concreta la mujer.

Ayuda de voluntarios y una visita inesperada

Estos días también han dejado momentos desagradables. Uno de ellos, ayer por la mañana. Cuenta Mier que una de las dueñas del criadero se acercó al albergue de Serín para ver a los perros y conocer las instalaciones. "Lógicamente, no le permitimos la entrada. No era oportuno", desvela Mier. Ante su insistencia, añade que se avisó a la Guardia Civil y a la Policía Local para disuadirla. Muchas personas se han volcado con los perros. Se donaron sacos de pienso y empapadores. Otros muchos ofrecieron sus manos como voluntarios, pero por ahora solo se tira de aquellos con experiencia previa.

Pese al ingente esfuerzo, Mier se da por satisfecha con la mejoría de los perros. "Ahora están mucho mejor", dice. Y es que lo que salió del criadero le puso el vello de punta. "No tengo nada en contra de la cría. Hay criadores muy buenos, pero que tienen dos camadas al año. Aquí la idea era entregar 900 cachorros en 2026. Aquello era una verdadera fábrica", zanja.

El asunto del criadero sigue generando reacciones políticas. El PSOE reclamó ayer al gobierno local un mayor control sobre esta clase de negocios y propuso crear registro municipal sobre este tipo de centros.