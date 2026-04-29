El proyecto contra la basura electrónica del Revillagigedo y la Escuela de Hostelería de Gijón alcanza la final europea

El proyecto contra la basura electrónica del Revillagigedo y la Escuela de Hostelería, distinguido ya por Cogersa, ha logrado un puesto en la final del concurso impulsado por la Unión Europea que se celebrará el próximo mes de junio. Se trata de un trabajo en equipo para frenar los residuos electrónicos y promocionar la economía circular que ahora busca triunfar en la categoría de Centro Educativo en la final de los Premios Europeos de Prevención de Residuos.

El trabajo conjunto de los dos centros gijoneses destaca por su "enfoque transversal y poco habitual". "El alumnado de ambos centros realizó visitas cruzadas, creando una acción educativa integral que combina, recogida, reparación y reutilización de RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos); talleres artísticos con componentes reutilizados y actividades de aprovechamiento de alimentos para combatir el desperdicio alimentario", explican desde el Revillagigedo.

En el proyecto participan alrededor de 50 estudiantes de Instalaciones Eléctricas y Automáticas del Revillagigedo. Su trabajo consistió, por ejemplo, en desmontar, reparar y dar nueva vida a aparatos donados por la empresa municipal Emulsa desde los puntos limpios de la ciudad, así como por familias y particulares. "Ejemplos concretos incluyen un pequeño contenedor convertido en altavoz, un radiador recuperado y puesto en funcionamiento, y numerosas sillas de ruedas eléctricas reparadas y donadas a Cruz Roja, destacan en el centro de la Compañía de Jesús.

Alumnos de la Escuela de Hostelería. / LNE

Por otro lado, desde la Escuela de Hostelería se impartieron charlas sobre eficiencia energética en cocinas industriales y desarrollaron talleres de aprovechamiento alimentario. "Todo ello con la implicación activa de alumnado, profesorado y familias, fomentando valores de economía circular y sostenibilidad", detallan.

"Es una forma de aprender muy interesante. Se agradece este tipo de opciones, que son muy diferentes a las que van guiadas por la teoría de los libros", señaló Martín Granda, alumno de Instalaciones Eléctricas y Automáticas, hace unos días en conversación con LA NUEVA ESPAÑA.

En la final europea competirán con otros dos proyectos finalistas. Por un lado, el “Give It a Second Life”, del Experimental Senior High School de la Universidad de Macedonia de Grecia. Por otro, con el “Race Against Waste”, de la consultora Bertine Wijffelaars en colegios de Eindhoven, en los Países Bajos. La ceremonia de entrega de premios se celebrará el 4 de junio de 2026 en Bruselas, dentro de la EU Green Week, organizada por la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea en la sede del Comité de las Regiones.