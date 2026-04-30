Bautismo de San Esteban del Mar en el LEV de Gijón con un collage de "números y palabras sagradas"

Una nueva ubicación para el certamen audiovisual que, además, también luce instalación inédita y diseñada para la ocasión. Es el caso de la capilla de San Esteban del Mar, en el barrio de El Natahoyo, en Gijón, que desde este jueves y hasta el domingo viste su interior de pantallas y reflejos gracias al LEV Festival (Laboratorio de Electrónica Visual), que este año cumple veinte años. ¿La otra culpable, además del certamen de la música electrónica e imagen? La artista francesa Anne Horel, de cuya mente nace el proyecto "La señal está abierta", una propuesta artística que la propia autoría definió como un compendio de "palabras, números y referencias sagradas". La obra, además, pone el foco hacia "el interior, el alma" y se ha trazado exprofeso e íntegramente con IA, haciendo un uso "sostenible" eso sí, para lucir en el enclave sacro, que "encantó" a la creadora según conoció la propuesta, que le extendieron los codirectores del festival, Cristina de Silva y Nacho de la Vega.

San Esteban del Mar se estrena en el LEV de Gijón, en imágenes / Ángel González

"Cuando me contactaron y me hablaron de la capilla quedé seducida por la idea de crear un catalizador de lo colectivo en esta parte de la ciudad", expresó Horel durante la presentación de la instalación, en la que estuvo arropada por Silva, de la Vega y el gerente de Divertia, Fernando Losada. Los elementos que se mencionan al inicio de estas líneas, algunos medievales, esotéricos, espirituales, integran un "collage" completo, que cuenta entre sus componentes e inspiración grabados antiguos y variadas piezas sonoras de corte medieval.

"Es una pieza invita aprovechar está capilla para centrarnos en lo que nos une, la energía vital, las intenciones, el contacto con la tierra, que es el mensaje principal de esta obra", sentenció Horel sobre el montaje, que consta de una pantalla de cuatro metros y medio en la que se reproduce una grabación de cuatro minutos y medio, reflejada en un linóleo de espejo de amplio tamaño que reposa a los pies del monitor. De hecho, como curiosidad, la duración del film también representa la fecha de su estreno en nomenclatura anglosajona, es decir, al revés: 4/30.

"Está capilla permite tener un nuevo espacio en la ciudad y en el circuito de actividades e ir un poco más allá del centro; a reintegrar la vida artística en la ciudad, en este caso en El Natahoyo", precisó de Silva, en ese afán que tiene la organización del festival de "hacer de la ciudad un escenario"; en esta ocasión con una propuesta que "tiene en cuenta los tiempos oscuros que nos toca vivir"

"La grabación contiene muchísima información, la vuelves a ver y siempre descubres cosas", señaló su compañero de la Vega, mientras señalaba a la obra, en la que desfilaban mensajes de gran calado filosófico que casaban con imágenes de transmutación e iluminación a partes iguales. El impulsor del LEV Festival también ensalzó la habilidad de Horel en la producción artística a través de la IA y ese "uso sostenible" por el que ha sido galardonada, que consiste en un uso responsable de las herramientas, dada la gran cantidad de recursos energéticos que consumen. Por este motivo, Horel ha sido premiada en el Artefact Film Festival en la categoría Mejor uso de la IA.