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El PSOE carga contra el gobierno local de Gijón por el plan de Naval: "Deja sin acceso a El Natahoyo al mar"

Vaquero pide recuperar el Plan Costa

Una vista de Naval Azul

Una vista de Naval Azul / Ángel González

Pablo Palomo

Pablo Palomo

Gijón

El PSOE de Gijón cargó contra el borrador del Plan Especial de Naval Gijón al considerar que "vuelve a privar" al barrio del Natahoyo de su conexión con el mar. Lo hizo en boca del concejal Tino Vaquero, que protagonizó una rueda de prensa en la sala municipal. Allí presentó una batería de críticas y propuestas tras analizar el documento en varias reuniones técnicas en la agrupación socialista.

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Según explicó, el diseño planteado por el gobierno local genera una "barrera de edificios" entre el barrio y la costa, lo que, a su juicio, reproduce el aislamiento histórico de la zona. "Negar la conexión con el mar a un ámbito cuyo principal valor es su contacto con el agua supone renunciar a integrar esa lámina como parte del espacio público", señaló Vaquero. Frente a este planteamiento, el PSOE defiende recuperar su denominado "Plan Costa", su gran apuesta durante la campaña electoral y que Vaquero defendió como "una propuesta global para el litoral gijonés" ya que incluye una escalina de acceso al mar, la creación de una playa seca (previa descontaminación de los suelos y autorización portuaria) y la construcción de una isla simbólica en recuerdo del desaparecido Monte Coroña, en el entorno de El Tallerón.

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